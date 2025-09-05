Mercedes Classe G Cabrio, il ritorno della versione scoperta. Un post su Instagram annuncia l'arrivo

Mercedes Classe G è pronta a sorprendere ancora una volta con l'arrivo di una nuova versione destinata a far parlare di sé: la Classe G Cabriolet. Per il momento, il marchio della Stella ha diffuso, attraverso i suoi canali social, un'immagine teaser che ritrae la linea del profilo della versione della G di Stoccarda con il tetto in tela e l'estetica che richiama fortemente ai pick-up. Con la sua tipica robustezza e il design iconico che da sempre contraddistingue il fuoristrada, la versione 'open-air' segna il ritorno di una configurazione molto apprezzata dagli appassionati del brand anche se per ora non si conoscono ancora le tempistiche del reveal.

Le versioni scoperte della Classe G non sono una novità assoluta: già in passato Mercedes aveva prodotto varianti cabriolet basate principalmente sul modello a tre porte, con capote in tela, inizialmente pensate per usi militari e successivamente realizzate anche per i privati. Insomma un ritorno ad una versione sicuramente esclusiva ma che ora beneficia di tecnologie moderne e soluzioni aggiornate: nessuna altra informazione è trapelata. Dal powertrain disponibile sotto il cofano ai prezzi di listino, l'unica notizia diffusa dal brand di Stoccarda è che il debutto della nuova Classe G Cabriolet è previsto in quasi tutti i mercati del mondo, compresi gli Stati Uniti, a conferma della sua vocazione globale. Non resta che attendere la presentazione ufficiale: la leggenda si prepara a scoprirsi di nuovo.