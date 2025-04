Mercedes Classe G, una community sempre più numerosa. Ecco gli eventi 2025: dalle vigne delle Langhe al deserto dell'Almeria

A sei mesi dalla presentazione del 'Got', G Owners Tribe, il primo club ufficiale italiano di Classe G, la community ha già superato i 400 membri. Molto più che un club, il 'Got' rappresenta il punto di partenza per condividere e vivere insieme esperienze uniche, in grado di generare un senso di appartenenza. Oggi, il G Owners Tribe presenta il calendario di attività previste per 2025: otto differenti esperienze, realizzate su misura per i membri del 'Got', che spaziano dalle vigne delle Langhe agli affascinanti paesaggi del deserto spagnolo di Almeria. Tra le novità proposte quest'anno è previsto anche il lancio di una capsule collection dedicata alla community e la possibilità di acquistare esclusive membership box. Il 2025 partirà con la scoperta di uno dei territori italiani più rilevanti dal punto di vista enogastronomico: le Langhe. La Puglia, con un viaggio tra performance e tradizione sarà un'altra delle mete riservate alla community 'Got' per la stagione 2025.

Un viaggio che prosegue sulle strade che costeggiano il lago di Garda dove i fan di Classe G potranno incontrare un'eccellenza del made in Italy. Un altro appuntamento sarà, invece, riservato ad un'esperienza nel cuore di Mercedes-Benz, tra le Stelle di Stoccarda le supercar 'One man, one engine' di Affalterbach. La Sardegna sarà un'altra delle grandi protagoniste delle experience del 'Got' per il 2025, una delle mete più esclusive del jet-set internazionale, ma allo stesso tempo espressione di una natura incontaminata e densa di tradizioni millenarie. In autunno, il Gran Sasso ospiterà un nuovo evento, mostrando il lato più puro e selvaggio del viaggio on the road. Gli appuntamenti dedicati alla community del G Owners Tribe proseguono in Sicilia, per esplorare le vette dell'Etna, tra rocce e lava, alla scoperta dei sapori locali.

La stagione 2025 si conclude in Spagna, con un viaggio nel deserto di Almeria, alla scoperta dei luoghi tanto cari a Sergio Leone per l'ambientazione dei suoi 'spaghetti western'. Oltre al calendario di eventi, il 2025 del 'Got' prevede diverse novità tra cui la capsule collection con capi di abbigliamento e oggetti che sottolineano il senso di appartenenza alla community.