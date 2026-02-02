Mercedes Classe S diventerà un robotaxi di lusso. Con guida autonoma Livello 4 offrirà un servizio shuttle senza conducente

Mercedes sta lavorando per implementare lo sviluppo dei robotaxi sulla nuova Classe S. Rinnovata per oltre il 50% dei suoi componenti, è dotata del Mercedes-Benz Operating System, capace di collegare tutti i sistemi in un unico ecosistema intelligente e di trasformare la zona posteriore in una postazione di lavoro con i due display da 13,1 pollici. Questa berlina, dotata anche di motorizzazioni ibride, oltre ad unità benzina e diesel, ha un range di potenza compreso tra 313 CV e 537 CV e combina lusso, sicurezza e tecnologia consentendo il 'funzionamento fail-safe', che integra ridondanze per sterzo, frenata, sistemi di calcolo ed alimentazione elettrica: la piattaforma ideale, secondo i tecnici della Stella, per il lancio di un servizio di shuttle senza conducente in America, Asia, Europa e Medio Oriente.

Al momento, inoltre, Mercedes sta promuovendo lo sviluppo della guida autonoma di livello 4 con diversi progetti in tutto il mondo, collaborando con partner di primo piano e sfruttando il potenziale del proprio sistema operativo MB.OS. La tecnologia di livello SAE 4, frutto della partnership con Momenta, dopo aver superato una prima fase di test ad Abu Dhabi, è pronta per essere utilizzata e per essere impiegata anche in altre località. «Mercedes-Benz è il pioniere della guida autonoma sicura - ha dichiarato Jörg Burzer, member of the board of management of Mercedes-Benz group AG, chief technology officer, development & procurement - il prossimo passo della nostra roadmap è rendere possibile un'esperienza robotaxi basata sulla nuova Classe S».