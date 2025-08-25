Mercedes Concept AMG GT XX, il giro del mondo in meno di 8 giorni e 25 record a Nardò

Un’auto elettrica capace di precorrere l’equivalente del giro del mondo in poco più di una settimana a oltre 300 km/h esiste ed è la Mercedes Concept AMG GT XX, il concept che la casa di Stoccarda ha presentato qualche mese fa e ha messo alla frusta sull’anello ad alta velocità di Nardò conquistando 25 record mondiali di distanza.

Il prototipo tedesco ha dato una prova impressionante delle sue possibilità percorrendo 5.479 km in 24 ore e i 40.075 km che equivalgono alla circonferenza del nostro pianeta in 7 giorni, 13 ore, 24 minuti e 7 secondi. Nel primo caso ha letteralmente stracciato il limite precedente di ben 1.518 km mentre nel secondo ha superato l’obiettivo del giro del mondo in 8 giorni che i tecnici della Stella si erano prefissati prima di tentare questa impresa che ha visto protagoniste due vetture gemelle.

La differenza tra le due, alla fine di questa prova, a dir poco massacrante, è stata di soli 25 km pari a poco meno di due giri (12,68 km) sui 3.177 percorsi dall’altra, vale a dire dello 0,0006% e, in ogni caso, bel al di sotto degli 8 giorni fissati come obiettivo. Protagonisti di questa lunga maratona sono stati 17 piloti professionisti che si sono alternati al volante e che corrono nei vari campionati GT, prototipi e persino nei rally con la ciliegina di George Russel, pilota del team di Formula 1.

La chiave per i 25 record sono le tecnologie, a partire dalla batteria composta da oltre 3mila celle cilindriche con chimica NMCA, racchiuse in un contenitore in alluminio saldato al laser e raffreddate direttamente da un liquido dielettrico così da potervi rimanere immerse e avere una densità energetica gravimetrica di oltre 300 Wh/kg, ricaricare a ben 850 kW di potenza ed erogare gli oltre 1.000 kW necessari ai tre motori a flusso assiale, prodotti dalla consociata britannica Yasa.

Come è noto, Mercedes ha acquisto l’azienda di Oxford nel 2021 permettendole, con il proprio apporto finanziario e tecnologico, di sviluppare motori sempre più efficienti e compatti tanto che quelli montati sulla GT XX hanno una densità di potenza quasi tripla rispetto ad un normale motore a flusso radiale. Ugualmente impressionante è la potenza di ricarica che permette al prototipo tedesco di incamerare l’energia per 400 km (se guidata normalmente) in soli 5 minuti.

A tal proposito, Mercedes si è avvalsa della collaborazione di Alpitronic, azienda di Bolzano e leader mondiale nei sistemi di ricarica per autotrazione. A rendere ancora più impressionante i record conseguiti ci sono l’assoluta mancanza di problemi e guasti e il fatto che siano stati ottenuti con temperature fino a 35 gradi all’ombra mentre le vetture viaggiavano al massimo per la maggior del tempo con il sole del Sud Italia a picco. Dunque quanto di più nefasto per un’auto a batteria.

Mercedes ha inoltre avuto la collaborazione della Michelin e del proprio team di Formula 1 per conseguire questi record altamente significativi non solo per sé stessi, ma anche perché raggiunti con tecnologie che vedremo presto sui veicoli basati sulla AMG.EA, la piattaforma che sarà alla base delle AMG elettriche e, che in virtù del loro utilizzo estremo, saranno il banco di prova per tutte le tecnologie di elettrificazione che la casa di Stoccarda applicherà sulle sue vetture future.