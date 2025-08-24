Mercedes sugli scudi al Concorso d'Eleganza a Pebble Beach con una Benz Prinz-Heinrich di 115 anni

A Monterey Mercedes-Benz ha presentato l'intera gamma del suo portfolio, dalla storia al futuro, partecipando anche al Concorso d'Eleganza 2025 di Pebble Beach, dove ha conquistato il Charles A. Chayne Trophy per la tecnologia più avanzata della sua epoca. Il Tour d'Elegance ha segnato, come di consueto, l'inizio del Pebble Beach Automotive Week e, per l'occasione, ha guidato la corsa una Benz Prinz-Heinrich-Wagen del 1910 (59 kW/80 CV), uno dei due esemplari al mondo restaurato dagli tecnici del Mercedes-Benz Classic Centre fedelmente all'originale e con i più elevati standard di autenticità.

Momento clou della settimana è stato il Concorso d'Eleganza durante il quale, un aspetto centrale è stato il 75° anniversario della Formula 1. Mercedes-Benz Classic ha presentato una monoposto da corsa di Formula 1 W 196 R con ruote a vista e, facendo un viaggio nel tempo, si è passati alla Mercedes-AMG F1 W16, l'attuale Freccia d'Argento guidata da George Russell e Kimi Antonelli nella stagione agonistica 2025. Inoltre, l'organizzatore del concorso ha onorato la Benz Prinz-Heinrich-Wagen con il Trofeo Charles A. Chayne, assegnato ogni anno dal 1987 all'automobile tecnicamente più avanzata della sua epoca.

Infine, Mercedes-AMG ha portato a Pebble Beach la concept AMG GT XX mentre Mercedes-Benz ha presentato la Vision V in anteprima. Mercedes-Maybach, invece, ha presentato l'edizione speciale Mercedes-Maybach S 680 Edition Emerald Isle, limitata a sole 25 unità per il mercato statunitense.