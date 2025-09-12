Mercedes consegnata flotta di Vito Tourer alla polizia di Monaco per l'unità cinofila

Mercedes-Benz fornisce alla polizia bavarese veicoli di pattuglia multifunzionali per l'unità cinofila di Monaco. La casa della Stella ha consegnato una flotta di 22 Vito Tourer di ultima generazione alla polizia di Monaco alla presenza del ministro dell'Interno bavarese Joachim Herrmann, durante una cerimonia che si è svolta presso la filiale Mercedes-Benz di Monaco. Per garantire una sistemazione ottimale e un trasporto sicuro degli agenti dell'unità cinofila di Monaco e dei loro colleghi a quattro zampe, - si legge in una nota diffusa da Mercedes Benz - i veicoli sono stati dotati di uno speciale allestimento per la polizia dal costruttore Binz GmbH e in futuro saranno utilizzati come auto di pattuglia dalla squadra cinofila di Monaco di Baviera e da altri reparti della polizia bavarese.

«I nuovi veicoli di emergenza Mercedes-Benz rappresentano soluzioni pratiche per gli interventi delle forze dell'ordine e possono essere configurati in base alle esigenze della polizia - ha precisato Thomas Schek, direttore vendite Mercedes-Benz Vans e Transporter Baviera - . Sono lieto della partnership e della fiducia riposta dalla polizia bavarese nei nostri prodotti. Con i nostri veicoli e la nostra assistenza capillare siamo lieti di supportare i servizi di polizia dello Stato libero di Baviera''. Come veicolo di servizio della polizia, il Vito Tourer offre spazio sia come auto di pattuglia che come veicolo di servizio per l'unità cinofila. I suoi sistemi di sicurezza e assistenza sono di supporto nell'attività quotidiana. I veicoli sono dotati, tra l'altro, di fari Led Multibeam e di uno specchietto retrovisore interno digitale. La polizia bavarese può configurare il Vito Tourer in modo diverso a seconda della sede. L'allestimento specifico per la polizia può quindi variare a seconda del reparto e dello scopo di utilizzo.