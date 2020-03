Mercedes, dalla C 111-II alla Vision Avtr

STOCCARDA – Il futuro della Stella era cominciato esattamente mezzo secolo fa. Cioè quando gli ingegneri di Mercedes equipaggiarono con un motore rotativo a quattro rotori M 950 F da 350 CV la C 111-II. Quel modello è una sorta di antenato della attuale Vision Avtr, cioè un laboratorio tecnologico. All'epoca per lo sviluppo del propulsore Wankel (e non solo), oggi per la guida autonoma e per recuperare il rapporto con la natura. La showcar ispirata al visionario film di James Cameron “Avatar” non solo si muove potenzialmente come un granchio, cioè anche lateralmente, ma dispone di un sistema di comunicazione basato su un rivestimento di 33 “squame” che ricorda la pelle di un rettile.

Esibita al Salone di Ginevra del 1970, la Mercedes C 111-II richiamava il mondo animale con la sua apertura ad “ali di gabbiano”. Misurava appena 1,12 metri di altezza ed aveva una carrozzeria in materiale sintetico rinforzata con fibre di vetro. La velocità massima era di 300 km/h, un'andatura che ancora oggi la inserirebbe in un “club” di auto ad alte prestazioni piuttosto ristretto. Gli ispiratori delle linee furono il designer italiano, di Udine, Bruno Sacco, classe 1933, e Josef Gallitzendörfer.

La Mercedes C 111 era già diventata famosa nel 1969 “sfilando” di Salone in Salone, fra Londra (dove un appassionato offre mezzo milione di marchi per averla: una cifra mostruosa considerato che il Pil tedesco raggiungeva i 250 miliardi di dollari), Parigi, Torino, Vienna, Bruxelles, Essen e Francoforte. La versione finale che debutta l'anno successivo come C 111-II, giusto qualche settimana dopo essere stata esposta anche al Chicago Auto Show, è la “dream car” immaginata anche dal CdA della casa di Stoccarda. Che ricorre alla stessa definizione anche per la Vision Avtr.

Un'auto da sogno e anche “musa”, visto che nel 1968, quando era ancora l'idea di una piccola vettura sportiva, aveva ispirato uno degli artisti più famosi, il maggiore interprete della Pop Art, Andy Warhol. Con quel bolide, la Vision Avtr ha in comune il quattro. Cioè il numero dei motori elettrici del concept esibito ad inizio anno a Las Vegas, pari ai rotori dell'unità rotativa Wankel (che Mazda aveva rilanciato recentemente con la Rx-9 concept e destinata ad entrare in commercio a maggio come Rx-Vision Gt3 per la Playstation). Per il momento, nella gamma elettrica in corso di ampliamento, con i suoi 350 Kw (476 cavalli), il sistema della Avtr rappresenta il punto di riferimento della proposta Eq Power con trazione integrale e torque vectoring. Anche perché impiega una rivoluzionaria tecnologia a batteria basata sulla chimica delle celle organiche a base di grafene, completamente priva di materiali preziosi e metalli, i cui materiali sono compostabili e completamente riciclabili.