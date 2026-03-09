Mercedes, ecco gli spettacolari interni della nuova AMG GT Coupé 4 porte. Ha tre display ma il driver rimane al centro della scena

Mercedes ha mostrato sul sito media internazionale gli interni della nuova AMG GT Coupé a 4 porte. Si tratta di un abitacolo che favorisce in controllo da parte del guidatore, grazie ad una posizione di guida ribassata, tipica delle auto sportive, in cui i tre controller per gestire la dinamica di guida si trovano sul tunnel centrale, a portata di mano, e si aggiungono a quelli situati tra le razze del volante, come da tradizione nei modelli più recenti Mercedes-AMG. La plancia è orientata verso il posto guida con i due display per strumentazione e infotainment, rispettivamente da 10,2 e 14 pollici, inglobati nello stesso elemento.

Un altro schermo, da 14 pollici, è disponibile per il passeggero. Il sistema multimediale MB.OS, che sta per Mercedes-Benz Operating System, beneficia dei miglioramenti a livello di infotainment che hanno debuttato con la CLA di nuova generazione ed oltre ad una grafica specifica AMG per il quadro strumenti, consente di visualizzazione le informazioni dell'AMG Track Pace, come i dati della telemetria ed i valori di accelerazione. Non mancano dettagli in fibra di carbonio come il rivestimento del tunnel centrale e le porzioni superiori ed inferiori del volante, come si evince dalle foto ufficiali, mentre il contrasto tra il nero e il rosso contraddistingue le sedute, la plancia ed i pannelli porta.

Alla base della plancia sono presenti due piani con sistema di ricarica ad induzione per lo smartphone, l'illuminazione ambientale coinvolge anche le scenografiche bocchette d'areazione ed il tetto panoramico, che presenta motivi a Led illuminati ed il logo AMG; quest'ultimo riproposto anche sui poggiatesta dei sedili sportivi con poggiatesta integrato opzionali. Completano il quadro, il sistema audio Burmester, e un display dedicato alla zona posteriore per la gestione del clima nel retro della vettura.