Mercedes, ecco una Classe G63 AMG 6x6 mostruosa: bolide da 700 cv. Modificata Brabus in vendita a un milione di euro

ROMA - Una Mercedes Benz G63 AMG 6x6 modificata Brabus: mai nessuno aveva osato così tanto. È quanto propone al pubblico il sito Hollman International che prevede la vendita ad un prezzo di 951.881 euro. Il modello iper-prestazionale è stato guidato solo per 12.700 km (7.891 miglia) e vanta alcune modifiche nello stile esterno dalla società che si occupa di tuning, la Brabus appunto.

I 'ritocchi' riguardano un nuovo sistema di scarico, pedane su misura, paraurti, luci diurne a LED, griglia, cofano in carbonio e molto altro. Brabus ha anche aggiornato il motore V8 bicilindrico sovralimentato da 5,5 litri da 536 cv a 700 cv attraverso un kit di regolazione personalizzato: insomma un vero e proprio 'bisonte' della strada in termini di immagine e prestazioni.

Alle modifiche esterne, fanno seguito anche una serie di accorgimenti che riguardano gli interni: rivestimento in Alcantara, parasole in Alcantara, nuova pelle sul cruscotto, sedili e console centrale, nonché tappetini su misura. Complessivamente - come ribadito da Carscoops - sono circa 100 gli esemplari del G63 AMG 6ž6 costruiti da Magna Steyr presso la sua storica struttura a Graz, in Austria, ma non è chiaro quanti siano stati aggiornati da Barbus.