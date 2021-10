Mercedes-EQ Experience Concept: nel Coin Excelsior di Roma la mobilità elettrica della Stella è un’esperienza

L’automobile diventa esperienza che si vive nel centro delle città e tra i grandi marchi dello shopping. È questa la proposta di Mercedes-Benz Roma, che porta i suoi modelli elettrici – la Smart e le auto del brand EQ - nel grande magazzino Coin Excelsior a Via Cola di Rienzo, nel cuore della Capitale. Il Mercedes-EQ Experience Concept è uno spazio dove i veicoli a emissioni zero della Stella vanno incontro ai clienti proprio come i brand della cosmesi, della gioielleria o dell’abbigliamento. Uno store per chi già guida una Mercedes-Benz, ma anche per chi vuole semplicemente conoscere la gamma elettrica EQ o esplorare la mobilità green e capire “come funziona”.

Questo showroom di nuova concezione segna l’ingresso di Mercedes-Benz nei Lifestyle Hub di Coin, il format del grande magazzino che ospita marchi caratterizzati dall’attenzione al design, alle prestazioni, all’innovazione e alla sostenibilità. Per l’inaugurazione del Mercedes-EQ Experience Concept sono state esposte una Smart e una EQA, il Suv elettrico della casa tedesca. Ma il “negozio” sarà aperto per almeno un anno e metterà in vetrina tutte le novità di Mercedes-EQ e Smart, oltre a offrire servizi e acquisto di merchandising tramite il collegamento con il Mercedes meStore.

In questo progetto la Capitale è una grande protagonista: Mercedes-Benz Roma è l’unica filiale italiana della casa di Stoccarda e a Roma Mercedes ha trovato una platea entusiasta per il suo successo in formato city car, la Smart. Nata con motorizzazione a benzina, dal 2020 è solo elettrica e si è fatta bandiera dell’impegno verde della Stella. Adesso Mercedes torna a puntare su Roma come cartina di tornasole del mercato italiano per la transizione ecologica perché la Capitale, con 5.000 Smart immatricolate, è l’avanguardia dell’adozione dell’auto elettrica. A dirlo è anche lo slogan con cui è stato presentato il Mercedes-EQ Experience Concept: “This is for you, Roma”.

“Con il Mercedes-EQ Experience Concept apriamo una nuova finestra sulla mobilità del futuro, una vera rivoluzione, la più grande dall’invenzione dell’automobile, che ha bisogno di essere comunicata in maniera chiara e al tempo stesso emozionante”, ha detto Marco Terrusi, presidente e ceo di Mercedes-Benz Roma. “Contribuire alla creazione di una reale cultura della mobilità elettrica è, infatti, il primo passo per estenderne i valori ad un pubblico sempre più ampio e consapevole. Attraverso il Mercedes-EQ Experience Concept rendiamo questa esperienza ancora più coinvolgente, sfruttando al massimo strumenti e opportunità offerti dall’universo fisico e digitale”.

In questo hub della mobilità sostenibile i visitatori, guidati da un esperto dei prodotti Mercedes, potranno conoscere le caratteristiche dei modelli elettrici del costruttore e immergersi nel brand interagendo con uno schermo touch. Entreranno così in uno showroom online da cui richiedere preventivi personalizzati, prenotare un appuntamento per guidare una vettura, configurare il veicolo, ordinare articoli della Mercedes-Benz Collection facendoli recapitare direttamente a casa e aggiornare i servizi digitali della loro Mercedes-Benz. Un vero negozio phygital, dove esperienza fisica e virtuale si uniscono.

L’unione con il brand Coin mette in relazione l’esperienza dell’auto Mercedes con il lusso e con il lifestyle, ha sottolineato Roland Armbruster, amministratore delegato di Coin SpA. “Il desiderio delle persone di riappropriarsi degli spazi comuni, del proprio tempo e delle esperienze si sta manifestando con sempre maggiore chiarezza e Coin vuole rispondere a questo ritrovato entusiasmo proponendo nuovi approcci allo shopping, grazie a prodotti inaspettati e servizi coinvolgenti da scoprire e vivere nei negozi”, ha detto Armbruster. “Lifestyle Hub è un concept innovativo, uno showroom esperienziale che, per la prima volta in Italia, raccoglie le migliori proposte di marchi best in class dei rispettivi ambiti di attività. Mercedes ha immediatamente compreso il potenziale di questa nuova proposta ed è per noi un grande onore ospitare nei nostri spazi il Mercedes-EQ Experience Concept”.