Mercedes EQS, con la batteria allo stato solido 1.205 km senza ricarica. E si potevano fare altre 123 km…
Mercedes EQS, con la batteria allo stato solido 1.205 km senza ricarica. E si potevano fare altre 123 km…
Mercedes svela GLC con tecnologia EQ. Il suv medio elettrico anticipa lo stile dei futuri modelli in gamma
Una Mercedes EQS sperimentale, dotata di batteria allo stato solido ha percorso i 1.205 km che separano Stoccarda da Malmö, in Svezia, senza fermarsi per ricaricarsi terminando la prova con un’autonomia residua di 123 km.
Un risultato davvero eccezionale che supera di 3 km quello stabilito dal concept Vision EQXX nel 2022 viaggiando sempre da Stoccarda, ma fino a Silverstone. La EQXX ha compiuto il percorso con 100 kWh di energia stoccabile nella propria batteria potendo contare su un’architettura a 900 Volt, un peso di 1.750 kg e un’aerodinamica estrema con un cx di 0,17. La EQS invece ha un cx di 0,21, comunque eccezionale per una vettura di serie, un peso intorno a 25 quintali e una batteria con celle allo stato solido sviluppate insieme a Factorial Energy.
Quest’ultima è una start up con sede a Billerica, nello stato americano del Massachussetts, nella quale hanno investito direttamente costruttori come Mercedes e anche Stellantis, che siedono al loro consiglio di amministrazione insieme ad altre importanti società del settore, come Panasonic (tra i principali produttori di batterie) e una vecchia conoscenza: Dieter Zetsche, ceo di Daimler Chyrsler e di Mercedes e tra il 2006 e il 2019, che è anche uno degli investitori di Factorial Energy.
La batteria è invece assemblata e sviluppata da HPP (High Performance Powertrains), il reparto di Mercedes-Benz AMG che si occupa di sviluppare le tecnologie per la Formula 1 e dunque quanto di più avanzato si possa trovare su un’automobile. Quelle di serie della EQS hanno una capacità di 107,8 kWh, quelle del prototipo l’ha maggiorata del 25% frutto, con ogni probabilità, della nuova tecnologia utilizzata che permette di ottenere una densità energetica superiore.
Lo scorso aprile Mercedes e Factorial hanno validato la cella FEST (Factorial Electrolyte System Technology), utilizzata sul prototipo, che assicura una densità energetica gravimetrica (energia su massa) di 375 Wh/kg e la capacità di ricaricarsi dal 15% al 90% in 18 minuti supportata da speciali attuatori pneumatici che gestiscono le variazioni di volume delle celle all’interno del loro contenitore durante le fasi di ricarica e anche di scarica tutelandone così l’integrità nel tempo.
Il test è stato svolto all’inizio di agosto, dunque con temperature estive, e su un percorso prevalentemente autostradale, dunque condizioni che avvalorano la prova anche se Mercedes non ha fornito dati ulteriori aggiungendo che la vettura ha subito altre imprecisate modifiche. Quel che è sicuro è che l’autonomia presto non sarà più un problema per le auto elettriche, al di là di ogni ragionevole dubbio e barriere psicologiche o ideologiche che siano.