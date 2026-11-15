La storia dell’auto e del marchio Mercedes-Benz si intreccia con quella della mobilità dei Papi nella mostra “Un secolo di Papamobile”, celebrazione di quasi cent’anni di collaborazione tra la casa tedesca e lo Stato Pontificio. Allestita in Vaticano in un padiglione di vetro all’interno del Giardino Quadrato, la mostra espone 8 veicoli Mercedes-Benz, a partire dalla Nürburg 460 del 1930, la prima automobile appositamente progettata per gli spostamenti del Papa (allora Pio XI). La Nürburg splende con la sua poltrona papale di broccato di seta rossa, il tetto decorato, i dettagli in legno e i pulsanti che permettevano al Pontefice di comunicare con l’autista. Ci sono poi le esclusive landaulet: la prima fu consegnata a Papa Giovanni XXIII nel 1960 e i suoi finestrini laterali posteriori erano completamente rimuovibili per le apparizioni pubbliche del Santo Padre.

La storia prosegue con le Papamobili basate sulle Classi G e M; in particolare, la Mercedes-Benz 230 G, sviluppata per la visita di Papa Giovanni Paolo II in Germania nel 1980, introdusse un nuovo concetto di veicolo, perché la parte posteriore è coperta da un’alta cupola trasparente che protegge il Papa ma ne garantisce la visibilità. L’attentato del 1981 impose l’esigenza di una protezione rafforzata, ma senza impedire al Pontefice di restare vicino ai fedeli perché, come afferma Marc Langenbrinck, presidente di Mercedes-Benz Italia, «La Papamobile non è solo destinata agli spostamenti del Santo Padre: è soprattutto un mezzo che gli permette di entrare in contatto con la comunità. Poter collaborare con il Vaticano è un grande privilegio per Mercedes-Benz».

La mostra è concepita come un percorso in continuità con il Padiglione delle Carrozze, che conserva mezzi di trasporto appartenuti ai Pontefici o legati alla loro storia, dalle portantine alle carrozze cerimoniali fino alle automobili moderne. Sono diversi, infatti, i marchi che hanno realizzato vetture per i Pontefici, anche se Mercedes-Benz è l’unico che può vantare una collaborazione ancora in corso con il Vaticano. L’esposizione, che durerà fino a gennaio 2027, è realizzata grazie al lavoro congiunto di Mercedes-Benz e dello Stato Pontificio, tra cui la Direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta e Sandro Barbagallo, Curatore delle Collezioni Storiche dei Musei Vaticani. Molte Papamobili sono conservate dalla stessa casa tedesca nel suo museo di Stoccarda.