Mercedes, il palcoscenico di Ginevra per la nuova GLA. Look più muscoloso e cresciuta nelle dimensioni

STOCCARDA - È l'ottavo modello della gamma delle compatte: sarà svelato al prossimo salone di Ginevra il nuovo GLA di Mercedes Benz. Il suv compatto della Stella sfoggia ora tutto il suo carattere muscoloso e una linea ancora più muscolosa rispetto alla generazione precedente. Nuovo GLA misura in altezza 1.611 millimetri, vale a dire oltre 10 centimetri in più del suo predecessore; inoltre la posizione rialzata dei sedili, tipica dei suv, garantisce anche maggiore spazio per la testa nel vano anteriore. Anche lo spazio per le gambe nel vano posteriore è cresciuto parecchio, nonostante GLA abbia perso un centimetro e mezzo in lunghezza.

Gli elementi di design tipici della guida off-road sono il frontale verticale, gli sbalzi corti davanti e dietro e i cladding protettivi su tutti i lati. I modelli 4MATIC dispongono di serie del pacchetto tecnico Offroad, che comprende un programma di marcia in più, l'ausilio alla marcia in discesa, un'animazione Offroad nel display multimediale e, in abbinamento ai fari Multibeam Led, una speciale funzione di illuminazione per la guida in fuoristrada. Il baby suv della Stella debutta con cinque versioni tailor made, realizzate su misura per il mercato italiano: Executive, Business, Sport, Sport Plus e Premium e prezzi a partire da 38.270 euro per GLA 200 d Automatic Executive.

Il suv compatto compie un passo in avanti sul terreno della sicurezza con i suoi sistemi di assistenza alla guida che aiutano attivamente il conducente. Il pacchetto è stato ampliato e adesso comprende, per esempio, la funzione assistenza di svolta, la funzione corridoio di emergenza, il sistema di prevenzione degli urti laterali in presenza di ciclisti o veicoli che si avvicinano e l'avvertimento che segnala le persone sulle strisce pedonali. Con i motori a quattro cilindri, i sistemi di assistenza di ultima generazione che aiutano il guidatore, il sistema di Infotainment MBUX e la gestione comfort dei programmi Energizing, GLA possiede tutti i punti di forza dell'attuale generazione di compatte Mercedes-Benz.

''Con l'introduzione del nuovo GLA abbiamo completato il rinnovamento della nostra gamma di compatte - ha dichiarato Britta Seeger, membro del Consiglio direttivo di Daimler AG e responsabile della Divisione Vendite di Mercedes-Benz Cars - La grande richiesta registrata dai nostri suv ci dimostra che qui abbiamo il modello giusto per tutti i nostri clienti. Per venire incontro ai loro desideri, la gamma comprende anche GLB e GLA, due fuoristrada che si completano perfettamente''. Prodotto a Rastatt (Germania), a Hambach (Francia) e a Pechino (Cina) per il mercato locale, nuovo GLA arriverà nelle Concessionarie europee nella primavera 2020.