Mercedes GLC, première mondiale all'IAA di Monaco il prossimo 7 settembre

Con la première mondiale della nuova GLC con tecnologia EQ, il prossimo 7 settembre all'IAA Mobility 2025 di Monaco, Mercedes-Benz inaugura una nuova era nel design automobilistico con la sua prima auto di serie a presentare la fase del linguaggio stilistico del marchio denominata la Sensual Purity. L'esterno della GLC elettrica - precisa una nota - offre al pubblico un primo sguardo alla nuova griglia, che reinterpreta il nuovo volto del brand; l'interno fonde tecnologia digitale intuitiva con un concetto di design fluido, offrendo a guidatori e passeggeri uno spazio che appare personale, naturale e connesso. Al centro l'MBUX Hyperscreen eleva l'esperienza a bordo. Con una dimensione di 99,3 centimetri (39,1 pollici), è il display più grande mai installato su una Mercedes-Benz. Offre una chiarezza eccezionale e colori vividi grazie all'alta risoluzione e alla tecnologia innovativa di retroilluminazione a matrice con oltre 1.000 Led individuali.

Include anche una funzione di oscuramento intelligente a zone, che consente di regolare due aree del display tramite cursori. Il design degli interni è impreziosito da un elemento decorativo che crea continuità tra la console centrale e il quadro strumenti. Un'unica superficie fluida e armoniosa unisce visivamente le due sezioni, valorizzata da un'elegante illuminazione ambientale lungo il bordo inferiore. A seconda delle opzioni selezionate, la consolle integra fino a due vani per la ricarica induttiva e rapida dello smartphone e una nuova fascia di comandi fisici (incluso il pulsante delle quattro frecce). I portabicchieri, separati e dal design elegante, migliorano l'usabilità, mentre le bocchette galvanizzate donano un'estetica tecnologica raffinata. Le regolazioni del clima modificano il colore dell'illuminazione ambientale e delle bocchette per confermare la selezione.

I pannelli porta, essenziali e ordinati, sono arricchiti da griglie metalliche per gli altoparlanti e dettagli decorativi di forte impatto, mentre il design dei sedili in pelle si distingue per pulizia e minimalismo. In combinazione con i nuovi stili di illuminazione ambientale, il rivoluzionario MBUX Hyperscreen definisce un nuovo livello di sofisticazione digitale, dando vita a un'esperienza immersiva, affascinante e coinvolgente. La colorazione del quadro strumenti, degli elementi di controllo e dell'illuminazione ambientale si armonizza in modo da creare un'atmosfera personalizzata a bordo.