Mercedes, Kimi Antonelli protagonista della campagna per la nuova GLC elettrica

Raccontare il comfort e il senso di appartenenza attraverso storie quotidiane: è l'obiettivo delle nuove campagne globali lanciate da Mercedes-Benz per i modelli elettrici GLC e GLB, ispirate al concept «Welcome home». La campagna dedicata a GLC vede protagonista il pilota del Mercedes-AMG Petronas F1 Team Kimi Antonelli, al centro di un racconto intimo che lo ritrae in viaggio con il padre. Un percorso che da momento di tensione legato agli impegni sportivi si trasforma in un'esperienza di relax e connessione, grazie al comfort di bordo e alle tecnologie del suv elettrico.

Il modello, tra i più venduti del marchio, debutta in versione completamente elettrica con sistemi di ultima generazione, software avanzato e soluzioni pensate per migliorare l'esperienza di guida, dalla silenziosità agli assistenti digitali. Parallelamente, la campagna del GLB propone una narrazione familiare, con due bambini alle prese con situazioni quotidiane rese più semplici dalle funzionalità del veicolo. Il suv viene presentato come un «compagno» versatile, capace di gestire le esigenze di spazio e sicurezza, anche grazie a sistemi di assistenza alla guida progettati per facilitare le manovre. Entrambe le campagne, al via a metà marzo sui canali globali del marchio, combinano storytelling e valorizzazione del prodotto, puntando su emozione, praticità e identità del brand per rafforzare il legame con i clienti.