Mercedes lancia Certified, il programma dedicato ad usato. Garanzie e "possesso" auto su misura dei clienti

Mercedes-Benz scrive un nuovo capitolo nella storia del suo programma dedicato all'usato lanciando Certified, servizio che introduce elementi di innovazione, in linea con la strategia di Best Customer Experience 4.0 del gruppo Daimler. Tra le principali novità di Certified, la suddivisione in tre brand, riuniti sotto un'unica famiglia: Mercedes-Benz Certified, dedicato alla gamma Mercedes-Benz Cars che, per la prima volta, si estende anche al mondo Vans; Mercedes-AMG Certified, riservato all'offerta high performance della Stella e smart Certified, il programma realizzato su misura per la piccola citycar. Grazie al gruppo Merfina, le soluzioni finanziarie a supporto dell'usato Certified si arricchiscono con la formula del noleggio a lungo termine myMobilityPass, finora riservata al nuovo, in aggiunta a quella tradizionale del finanziamento o del leasing. I clienti Certified potranno, inoltre, contare su una rete di vendita ed assistenza esclusiva che si amplia rispetto al passato, con l'apertura di punti vendita ed assistenza, esclusivamente dedicati alla gestione dell'usato selezionato Certified.

BARI - «Il mercato dell'usato è strategico per i nostri marchi - ha dichiarato Massimiliano Luigi Gardoni, responsabile Usato Mercedes-Benz Italia -. Non è solo un canale di vendita alternativo per la nostra rete ufficiale, ma anche una grande opportunità di conquista di nuovi clienti, diversi da quelli del nuovo, e un'importante porta di accesso al mondo della Stella.

Un aspetto che va considerata anche in chiave di Corporate Social Responsability: un'usato certificato permium, che nella nostra attuale offerta vanta un'anzianità non superiore ai 6 anni, rappresenta, infatti, un'efficace alternativa alla sostituzione del parco circolante italiano, uno dei più vecchi in Europa, con vetture Euro 6 e soluzioni di acquisto più accessibili. Con Certified portiamo il nostro programma di usato ad un livello superiore».

Il programma garantisce la sicurezza per l'acquirente di accedere ad una selezione molto restrittiva di vetture certificate della Stella, con anzianità compresa tra 0 e 6 anni, garantite fino a 48 mesi, sottoposte a ben 150 controlli con certificazione dell'effettivo chilometraggio e trasparenza della storia manutentiva pregressa. Allo stesso tempo, una vettura Certified permette di accedere a servizi quali la disponibilità di auto sostitutiva in caso di fermo vettura, i tagliandi di manutenzione ordinaria inclusi e assistenza stradale Mobilo. ''Per primi e per la prima volta nel canale dell'usato premium possiamo offrire ai nostri clienti prodotti finanziari che per tradizione appartengono al mondo del nuovo - ha dichiarato Valentina Pedrazzoli ceo Mercedes-Benz Charterway -.

Nello specifico abbiamo deciso di promuovere anche sull'usato il concetto della pura mobilità, intercettando i bisogni e le esigenze dei nostri clienti che aspirano sempre di più al 'pay per use' e alla flessibilità di proposte 'su misura', ma spendendo meno. In pratica stiamo generando un ponte virtuoso tra il mondo dell'usato e quello del nuovo, senza soluzione di continuità, con l'obiettivo di rivolgerci a nuovi Clienti, provenienti dai marchi generalisti''.