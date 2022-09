Mercedes-Maybach alla 62°edizione Salone Nautico di Genova. Sarà possibile ammirare la Vision 6 Cabriolet

GENOVA - Anche quest’anno, dal 22 al 27 settembre, Mercedes-Benz Italia torna protagonista al Salone Nautico di Genova con due esclusive première. Nell’area espositiva della Stella, auto ufficiale dell’evento, gli ospiti del Salone potranno ammirare per la prima volta in Italia l’affascinante Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet e la nuova GLS Maybach ‘Edition 100’, disponibile in 100 esemplari, di cui solo uno per il mercato italiano. Le due ambasciatrici dell’Ultimate Luxury della Stella saranno affiancate dalla nuova generazione di SL che, sotto le insegne di Mercedes-AMG, segna il ritorno di una vera e propria icona della Casa di Stoccarda. Inoltre, i modelli high performance di Mercedes-EQ assicureranno un esclusivo servizio ‘tender tò agli ospiti vip della manifestazione. Per il secondo anno consecutivo, infatti, la Casa di Stoccarda si conferma auto ufficiale dell’evento della Lanterna. Un contesto privilegiato per incontrare un pubblico selezionato, con una forte affinità con il mondo della Stella.

«Il Salone Nautico di Genova ha una forte affinità di valori con il nostro Marchio», ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. «Ed è per questo che anche quest’anno abbiamo scelto di rinnovare una partnership che ci permette di aprire un importante punto di contatto con clienti e appassionati. Il Salone di Genova rappresenta, infatti, un contesto perfettamente in linea con la nostra strategia, che incrocia valori quali esclusività, prestazioni, sostenibilità e innovazione, pienamente condivisi con il mondo della nautica.» Lunga quasi sei metri, la Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet, si distingue per l’imponente cofano motore e le linee pulite e fluide, che riprendono le proporzioni classiche dello stile Art déco e reinterpretandole in modo completamente nuovo. Il corpo di base arcuato ha una conformazione sportiva e allungata, con volumi importanti che giocano con la linea laterale, definendo la parte superiore del corpo vettura, dalla mascherina del radiatore alla coda, per tutta la sua lunghezza.