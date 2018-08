Mercedes Maybach Ultimate Luxury, la Vision infiamma il segmento dei Suv di lusso

VALENCIA - Primi passi, anche se all’interno di una sorvegliatissima area privata (quella della zona espositiva progettata da Norman Foster a Valencia, in Spagna) per il Suv superlusso con cui Mercedes punta a strappare lo scettro di “re del segmento” al recentissimo Rolls-Royce Cullinan. Evoluzione del concept Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury - che era stato presentato staticamente all’ultimo Salone di Pechino - questo inedito modello della Stella a Tre Punte, caratterizzato appunto dalla denominazione Maybach, andrà a competere anche con altri modelli top di gamma come il Bentley Bentayga, il Range Rover SVAutobiography e le probabili versioni alto di gamma del Bmw X7.

Lo farà con un design che unisce le prerogative, imponenza compresa, del mondo sport utility con il comfort e la dinamicità di una coupé-ammiraglia, da affidare all’autista per godere al massimo dell’accogliente abitacolo posteriore. Lungo quasi 6 metri e “calzato” con enormi gomme montate su cerchi da 24 pollici, il futuro Suv Mercedes-Maybach non va certo ad impattare nel sotto-segmento dei suv ad alte prestazioni (quello di Lamborghini Urus e del futuro modello Ferrari) anche se sotto il cofano “sonnecchia” un poderoso V8 da 740 Cv che, in combinazione con la sezione ibrida, assicura una velocità massima - solo dichiarata, per il momento, da Mercedes - di 250 km/h e un’autonomia elettrica (grazie alla batteria da 80 kWh) superiore ai 480 km.

Prestazioni di assoluto rilievo che non metteranno in crisi il servizio da tè in porcellana, ben sistemato nel tunnel centrale con finitura oro-rosa - ispirata alle opere del celebre artista Jeff Koons, ex marito di “Cicciolina” Ilona Staller - né le altre probabili varianti dell’equipaggiamento di questo Suv super-lusso, come il frigo porta champagne, l’alloggiamento per il whisky e la cristalleria relativa. Il debutto commerciale dovrebbe avvenire alla fine del prossimo anno, probabilmente con qualche modifica estetica connessa alle omologazioni, come quella che dovrebbe riguardare il lunotto posteriore diviso in due parti, che è peraltro ispirato alla splendida Bugatti EB112 disegnata da Giorgetto Giugiaro nel 1996.