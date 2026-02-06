Mercedes, numeri da record per il museo della Stella nel 2025: visitato da 945.716 persone

Il 2025 ha visto il museo Mercedes di Stoccarda raggiungere il secondo record di presenze consecutivo, visto che è stato visitato da 945.716 persone. Si tratta di un incremento di oltre il 7% rispetto al 2024, pari a 63.000 visitatori in più. Inoltre, è cresciuta la quota di visitatori internazionali, che ha raggiunto la percentuale del 55%. Mentre dall'apertura, avvenuta nel 2006, il museo Mercedes di Stoccarda ha attirato oltre 14 milioni di persone da tutto il mondo. Da segnalare che ha riscontrato un grande apprezzamento la mostra dedicata alle youngtimer, che annovera le icone automobilistiche Mercedes-Benz degli anni '90 e 2000 e sarà presente nella struttura fino al 31 maggio 2026.

Tra gli eventi poi, è sempre più popolare il «Classics & Coffee», il raduno di auto d'epoca del marchio che si tiene sulla collina del museo. «Il 2025 è stato un anno fantastico. Vorremmo ringraziare tutti i nostri visitatori per aver reso possibile questo successo - ha dichiarato Bettina Haussmann, director of the Mercedes-Benz museum - il 2026 è per noi l'anno degli anniversari: il via è stato con la première mondiale della Classe S qui al Museo il 29 gennaio, giorno storico in cui Carl Benz depositò il suo brevetto 140 anni fa».