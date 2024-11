Mercedes, nuova app per controllare auto con l'Apple watch. Le vetture della Stella si gestiscono anche dal... polso

Con la nuova app sviluppata specificatamente dalla Mercedes per l'utilizzo con Apple Watch, le vetture della Stella diventano più facili da gestire anche dal... polso. Basta, infatti, uno sguardo all'orologio per controllare lo stato di ricarica delle batterie dell'auto. Con un semplice tocco allo schermo dello smart watch si aprono le portiere. Sono solo due delle numerose possibilità offerte dal software elaborato dai tecnici tedeschi.

Senza la necessità di ricorrere al telefonino, infatti, è ora possibile tramite l'orologio individuare la posizione del veicolo e farsi indicare la strada per raggiungerlo, aprirne o bloccarne il bagagliaio, verificare l'autonomia residua, appunto, delle batterie o del serbatoio. In più, si può controllare per esempio se i finestrini o il tetto in vetro sono stati chiusi correttamente dopo che si è parcheggiata la vettura.

I clienti europei saranno i primi a poter comandare la propria Mercedes con l'orologio della Mela, seguiti a ruota dagli statunitensi e dai cinesi. Per poterlo fare dovranno disporre oltre che di un Apple Watch aggiornato al sistema operativo WatchOs 9 o successivo anche di un account Mercedes e della versione 1.50.0 o successiva dell'app Mercedes-Benz installata sullo smartphone.