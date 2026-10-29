Mercedes, nuovo motore 1.5 con turbocompressore elettrico per l’Euro7 e abbattere la CO2 e i consumi

Mercedes sta sviluppando e costruirà un nuovo 4 cilindri 1.5 ibridizzato a 48 Volt e sovralimentato con turbocompressore elettrico destinato ad entrare nel cofano dei modelli più compatti della Stella permettendo di ottemperare alla normativa Euro7 e offrire consumi ed emissioni di CO2 più basse del 17% rispetto al 2 litri attuale.

Siglato M252LS, deriva dall’M252 di pari cilindrata già visto sulla CLA ed è dunque ingegnerizzato dalla stessa casa tedesca, ma realizzato da Geely attraverso la consociata Aurobay (consociata con Horse, joint-venture con Renault e Aramco). Oltre ad avere un motogeneratore elettrico all’interno del cambio doppia frizione a 8 rapporti come sulla CLA, ha elettrificato anche il turbocompressore sfruttando l’esperienza acquisita in Formula 1 con gli MGU-H (Motor Generator Unit – Heat).

Un’esperienza oltretutto vincente come poche visto che le power unit con la Stella hanno dominato per ben 8 anni consecutivi, dal 2014 al 2022. Lo schema di funzionamento è assai simile perché tra la girante del compressore e quella della turbina, dotata di chiocciola twin scroll, c’è un piccolo motogeneratore elettrico, alimentato dal sistema di bordo a 48 Volt, che recupera l’energia dei gas di scarico in tiro, quando cioè gli altri ibridi non possono farlo, e la sfrutta allo spunto per accelerare più rapidamente la girante.

Il turbocompressore elettrico è stato finora utilizzato sulle auto di serie solo dalla Porsche 911 GTS e Turbo e dalla Mercedes stessa sul 2 litri da oltre 400 cv delle 45AMG compatte. È invece la prima volta che questa soluzione è utilizzata su una vettura non orientata alle prestazioni e che sfrutta la possibilità di rifornire di aria l’unità termica nelle quantità dovute, anche se la pressione dei gas di scarico è bassa, così che il 4 cilindri può marciare sempre con la proporzione stechiometrica corretta tra aria e benzina (λ=1).

In pratica la pressione di sovralimentazione è, entro una certa misura, indipendente dalla pressione dei gas di scarico. In questo modo può essere soddisfatta una condizione richiesta espressamente dalle normative Euro7 che obbligano il motore a funzionare a λ=1 anche in condizioni molto gravose quando invece i motori attuali ingrassano la miscela per raffreddare la camera di scoppio. È l’esempio di come una tecnologia nata per le competizioni possa poi risultare vincente anche su vetture stradali per obiettivi diametralmente opposti.

Grazie a questa ed altre soluzioni avanzate come il monoblocco in lega d’alluminio con cilindri rivestiti in Nanoslide e il modulo di post trattamento dei gas di scarico integrato e posizionato accanto al motore, il nuovo 4 cilindri eroga 231 cv ai quali si aggiungono in accelerazione i 23 kW del motore elettrico mentre quello del turbocompressore recupera fino a 2 kW ed eroga fino a 5 kW di potenza. Una delle vetture che monterà il nuovo M252LS è la GLA che lo utilizzerà al posto dell’attuale 2 litri M260 da 224 cv limando di un decimo l’accelerazione da 0 a 100 km/h e abbattendo i consumi e le emissioni di CO2 del 17%.

Il nuovo 4 cilindri infine non solo promette una grande prontezza all’acceleratore, ma anche una fluidità di marcia superiore grazie all’utilizzo di parti che svolgono anche un ruolo di fonoassorbenza e al doppio albero di equilibratura Lanchester azionato da ingranaggi di collegamento con l’albero motore. Probabile che questo motore entri poi nel cofano della GLA e della CLA.