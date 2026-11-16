Mercedes-Benz compie un nuovo passo avanti nell’evoluzione dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS), annunciando l'arrivo in Germania e negli Stati Uniti di inedite funzionalità per la guida senza mani sul volante e la navigazione automatizzata da punto a punto. Il roll-out avverrà in due fasi: le tecnologie dedicate alla percorrenza autostradale debutteranno entro la fine del 2026, mentre i sistemi più avanzati per la guida urbana saranno disponibili nella prima metà del 2027.

Guida in autostrada senza mani fino a 130 km/h. La prima novità di rilievo è il Freihand-Assistent, un dispositivo che permetterà ai conducenti di staccare le mani dal volante in autostrada fino a una velocità massima di 130 km/h, a patto che le condizioni del traffico lo consentano. Questa funzione lavorerà in sinergia con il Proactive Lane Change Assist, capace di gestire in autonomia i sorpassi dei veicoli più lenti o l’incolonnamento in vista di uno svincolo.

La casa di Stoccarda precisa tuttavia che non si tratta di guida autonoma totale: la responsabilità resta al guidatore, che dovrà mantenere costantemente l'attenzione sulla strada ed essere pronto a riprendere il controllo in qualsiasi momento.

MB.Drive Assist Pro: assistenza attiva anche in città La seconda innovazione riguarda MB.Drive Assist Pro, un pacchetto che estende il supporto elettronico dall'autostrada all'intero tragitto impostato sul navigatore. Attivabile tramite un pulsante sul volante, il sistema è progettato per alleggerire lo stress nel traffico urbano, gestendo automaticamente:

I cambi di corsia e il posizionamento corretto prima delle svolte;

Le manovre agli incroci;

Le fasi di frenata e ripartenza in prossimità dei semafori.

A livello hardware, MB.Drive Assist Pro sfrutta una rete di 27 sensori (10 telecamere, 5 radar e 12 sensori a ultrasuoni), i cui flussi di dati vengono elaborati da un computer di bordo con una potenza di calcolo fino a 254 Tops. Già operativa in Cina sulla nuova CLA, questa tecnologia arriverà sui mercati tedesco e statunitense nella prima metà del 2027 e sarà compatibile con tutte le motorizzazioni.

Fase di test e strategia tecnologica. Prima del lancio commerciale vero e proprio, Mercedes-Benz avvierà a partire da dicembre 2026 dei programmi di accesso anticipato riservati a clienti selezionati. I test coinvolgeranno le aree di Stoccarda e Monaco di Baviera in Germania, e la California negli Stati Uniti (dove saranno incluse anche le funzioni autostradali senza mani), con l'obiettivo di raccogliere feedback sul campo.

Questo piano rientra nella più ampia strategia MB.Drive, basata sul sistema operativo proprietario MB.OS e su partnership strategiche di alto profilo: Nvidia ha collaborato allo sviluppo dei sistemi urbani per i mercati occidentali, Momenta segue il mercato cinese, mentre un recente accordo con Wayve punterà a integrare l'intelligenza artificiale nelle future generazioni di assistenti alla guida.

Le nuove funzioni saranno introdotte gradualmente su auto e van della Stella in base ai singoli mercati. I proprietari di vetture compatibili già in circolazione potranno inoltre installare gli aggiornamenti direttamente da remoto tramite tecnologia over-the-air (OTA), senza dover passare in officina.