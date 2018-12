Mercedes porta la nuova CLA a Las Vegas. A Consumer Electronics Show svelate inedite funzioni MBUX

LAS VEGAS- Un vero “smacco” per il blasonato North American International Auto Show (NAIAS) di Detroit che ha perso in un colpo solo i tre protagonisti del mondo premium Audi, Bmw e Mercedes. La Casa della Stella a Tre Punte ha infatti annunciato che a pochi giorni di distanza dell’apertura del NAIAS svelerà in prima mondiale assoluta al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas la nuova generazione della sua berlina media CLA, uno dei modelli di maggiore successo a livello globale. Una decisione che ribadisce come l’eccellenza dei contenuti tecnologici (lo scorso anno era accaduto con la Classe A e il sistema di comando vocale Mercedes Me) stia diventando un elemento discriminante nelle decisioni di acquisto, soprattutto da parte delle generazioni più giovani.

CLA deriva proprio dalla recente Classe A da cui eredita la modernissima plancia, con due grandi schermi e il sofisticato controllo vocale. Nella CLA debutterà una ulteriore evoluzione del sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) che incorpora nuove funzioni come l’Interior Assistant che identifica gli ordini in base ai movimenti e che conferisce all’abitacolo una sorta di propria intelligenza. Ci saranno anche un sistema di navigazione con la realtà aumentata e un ulteriore progresso nei comandi Mercedes Me grazie alla capacità di comprendere richieste vocali indirette. Nella berlina coupé CLA sarà presente per la prima volta un sistema di coinvolgimento ‘energizzantè che fornirà al guidatore e ai passeggeri raccomandazioni personalizzate per gli esercizi di fitness.

A livello di design, come si può rilevare dalla unica immagine teaser, CLA conserverà la stessa linea ‘addolcità del tetto ma le proporzioni cambieranno leggermente grazie al passo allungato e alla finestrata laterale ampliata e senza cornice. Secondo alcune fonti cambieranno anche l’esecuzione della griglia e la forma dei gruppi ottici high tech. Sotto alla carrozzeria - che in autunno 2019 verrà proposta anche come Shooting Brake - ci saranno diverse novità, tra cui un inedito 4 cilindri turbo benzina 1.3 sviluppato con l’Alleanza Renault Nissan e caratterizzato da un vantaggioso rapporto fra prestazioni ed emissioni.