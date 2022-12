Mercedes protagonista con “Tech to desire” al Ces di Las Vegas. Sviluppi tecnologici che arricchiscono vita degli automobilisti

LOS ANGELES - Mercedes-Benz tornerà al Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas dal prossimo 5 gennaio 2023 per presentare contenuti e finalità del piano ‘Tech to Desirè, una complessa strategia che attraverso gli sviluppi tecnologici della Casa della Stella a Tre Punte arricchiranno sempre più la vita dei propri clienti. Come mostreranno lo stand 5041 all’interno della West Hall del Las Vegas Convention Center e diversi interventi di manager ed esperti, il focus di ‘Tech to Desirè sarà centrato sulle innovazioni che restituiscono il tempo, che rendono la vita più facile e che generano entusiasmo. Momento clou della presenza di Mercedes al Ces 2023 saranno i colloqui tecnici con il chief technology officer Markus Schafer e il chief software officer Magnus Ostberg affiancati da una serie di aziende partner e di collaboratori.

Insieme annunceranno al Consumer Electronics Show notizie sulla strategia di elettrificazione di Mercedes-Benz e discuteranno delle funzionalità di guida automatizzata per il mercato nordamericano. e spiegheranno come i nuovi sviluppi nell’audio, nello streaming e nell’intrattenimento in auto - assieme a brand del calibro di Zync, Apple Music, Dolby Atmos e Umg - possono generare entusiasmo nei clienti. Per completare il programma di Las Vegas, Mercedes svelerà una collaborazione artistica con un innovativo marchio di intrattenimento, reinventando un’icona della cultura pop. I contenuti della presenza Mercedes-Benz al Ces 2023 saranno disponibili come video on-demand su Mercedes ‘me medià a partire dal 6 gennaio 2023.