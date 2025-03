Mercedes punta sul ritorno in grande stile dei V8 e V12. Sviluppati per norme Euro 7

In diverse occasioni, tra cui il recente incontro con gli analisti dedicato ai risultati finanziari del 2024, il ceo di Mercedes Ola Kaellenius ha ribadito la volontà della Casa della Stella di non abbandonare i motori V8 e V12 che hanno fatto grande negli ultimi decenni la marca e che - soprattutto - hanno fatto guadagnare molto di più rispetto alle versioni con propulsori più piccoli. Questi potenti motori - ha confermato l'azienda - non solo rimarranno parte integrante della gamma Mercedes ma saranno addirittura ulteriormente sviluppati, per offrire con importanti miglioramenti e soprattutto con l'elettrificazione un comportamento ecologicamente più accettabile. Come è stato annunciato durante l'ultima conferenza stampa annuale, Mercedes ha imboccato con il motto 'Padroneggiare la trasformazione' la strada per un cambiamento «più snello, veloce e forte, ma non puramente elettrico».

La novità più interessante per gli appassionati dei modelli della Stella più esclusivi e la prosecuzione della 'vita' del motore a dodici cilindri che, per inciso, viene utilizzato anche da Aston Martin e Pagani. Il leggendario V12 biturbo da 6,0 litri resterà disponibile anche se solo in mercati selezionati e per specifici modelli, come la lussuosa Mercedes-Maybach S 680 e la versione blindata della Classe S denominata Guard. AMG porta Un nuovo V8 sarà al centro dei programmi AMG (e per alcuni modelli Mercedes) con importanti aggiornamenti. Sarà elettrificato completamente per essere essere non solo potente, ma per rispondere anche al futuro standard Euro 7.

Entro il 2027, secondo le analisi di Mercedes, il 70% dei clienti della Stella opterà ancora per modelli con motori a combustione e tecnologia a 48 Volt. Ed entro quella data, le auto elettriche e le plug-in rappresenteranno solo circa il 30% delle vendite. Inizialmente Mercedes aveva pianificato di vendere solo auto elettriche a partire dal 2030 «ove le condizioni di mercato lo consentissero». Ma dato l'andamento attuale dei mercati questo obiettivo sembra essere ancora più lontano.