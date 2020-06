Mercedes ricorda Francesco Trivellato, che rappresentava la Stella da oltre 60 anni

VICENZA – Non solo Mercedes: Francesco Trivellato, titolare di una delle più antiche concessionarie d'Italia e da sempre legato alla casa con la Stella, era un imprenditore che si è speso anche nel mondo dello sport e della cultura. La filiale nazionale della casa di Stoccarda ne ha ricordato la scomparsa avvenuta ad 82 anni a casa sua, ad Arcugnano. «Un uomo dai modi gentili, un signore d’altri tempi dotato al tempo stesso di una straordinaria forza e leadership che traspariva immediatamente già dal suo sguardo», dice Radek Jelinek, presidente e Ceo di Mercedes-Benz Italia.

I due si erano conosciuti quando l'attuale top manager guidava la filiale di Milano. «Lascia un’eredità importante, fatta di persone, forti investimenti economici, ma soprattutto di solida reputazione. Questo patrimonio di valori è oggi nelle mani di Luca, che sono certo riuscirà ad assicurargli la giusta continuità», aggiunge. Assieme al fratello Jacopo, Francesco Trivellato aveva esordito con Mercedes nel 1958. Cinque anni più tardi si era già assicurato il mandato ufficiale grazie anche alla “visione” di Pietro Boccanelli, l'imprenditore che ha creato la rete italiana del costruttore di Stoccarda.

Da allora Trivellato non ha fatto altro che crescere, fino a contare 16 sedi e 450 dipendenti: «Un patrimonio unico nel settore dell’automotive e della distribuzione di automobili», fa sapere la filiale italiana di Mercedes-Benz. Per gli amici, Francesco Trivellato era Keko, un imprenditore che non si è interessato esclusivamente di automobili e che ha nel figlio Luca un valido erede. Ancora agli esordi della carriera, nel 1961, aveva fondato il Racing Team che portava il suo nome.

Fra i piloti cresciuti nella sua scuderia compare anche Riccardo Patrese, poi approdato addirittura alla Formula 1. Ma i motori non erano tutto per Trivellato. Ci sono stati anche il calcio, grazie alle collaborazioni con il Lanerossi Vicenza (la società dalla quale sarebbe transitato Paolo Rossi, il bomber fortemente voluto da Enzo Bearzot come centravanti della nazionale che poi vince il Mundial di Spagna del 1982 grazie anche ai suoi gol) e con l'Hellas Verona, al ciclismo ed alla pallacanestro. Francesco Trivellato fu tra i fondatori del Vicenza Basket. Anche grazie al suo gruppo, nel 1996 nasceva poi il Vicenza Jazz Festival.