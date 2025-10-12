Mercedes sorprende: 700 km con una ricarica. La Cla ha percorso oltre 10 giri del Grande Raccordo Anulare

Le auto elettriche hanno autonomie sempre più ampie e sempre più veritiere accanto a prestazioni sempre più sorprendenti. Lo dimostrano i record raggiunti recentemente da Mercedes con la AMG GT XX, che ha fissato a Nardò 25 nuovi record di velocità e percorso in poco più di 7 giorni la distanza equivalente della circonferenza terrestre (oltre 40mila km…) ricaricandosi a 850 kW di potenza, e con la EQS dotata di batteria allo stato solido che ha percorso tutti i 1.205 km che separano Stoccarda da Malmö avendo ancora a disposizione energia per altri 137 km. Si tratta di due veicoli sperimentali, ma molto vicini a diventare realtà. E siccome non c’è due senza tre, Mercedes-Benz Italia, in collaborazione con gli istruttori del centro ACI Guida Sicura di Vallelunga, ha voluto tentare un proprio record con la nuova CLA a Roma, proprio dove ha fatto il suo debutto mondiale lo scorso marzo. La coupé 4 porte della Stella non ha tradito le attese percorrendo con un pieno di energia a 85 km/h orari di velocità media oltre 10 giri del Grande Raccordo Anulare per un totale di 701 km e ancora 30 km di autonomia. Una percorrenza che si situa perfettamente nella forbice di 697-792 km indicata nei dati omologazione WLTP e che dimostra l’efficienza della nuova nata della Stella grazie a tutte le tecnologie di elettrificazione messe a punto su strada e nelle competizioni.



La CLA infatti nasce sulla nuova piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture) ed è la prima Mercedes con sistema di propulsione a 800 Volt, più efficiente e meno pesante e che permette di ricaricare la batteria da 85 kWh dotata di celle NMC con anodo al silicio fino a 320 kW di potenza. Il motore posteriore da 200 kW inoltre è accoppiato ad un inverter al carburo di silicio che diminuisce i consumi energetici, al cambio automatico a due rapporti, che permette di ridurre il regime di rotazione quando si viaggia a velocità di crociera, e di un’aerodinamica da record con un cx di 0,21. La nuova CLA è inoltre la prima Mercedes definita da software, dunque aggiornabile e personalizzabile come uno smartphone, grazie ad un’architettura elettronica che gira sul sistema operativo MB OS. Il listino parte con i 56.665 euro nella versione 250+ protagonista della prova seguita dalla 350 4MATIC da 260 kW bimotore a trazione integrale, ma in arrivo ci sono tre versioni ibride a 48 Volt con motore 4 cilindri 1.5 alle quali ne seguiranno altre elettriche, anche con batteria LFP da 58 kWh, e le varianti con carrozzeria shooting brake.