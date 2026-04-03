Mercedes, sulla EQS debutta la tecnologia Steer-by-Wire. Elimina il collegamento fisico tra il volante e le ruote

Mercedes è un brand che da sempre è proiettato all'innovazione e con la nuova EQS prosegue questo percorso di evoluzione attraverso la tecnologia Steer-by-Wire, che introdurrà dopo pochi mesi dal debutto con tutte le motorizzazioni in alternativa allo sterzo elettromeccanico. In questo modo sarà il primo costruttore tedesco ad offrire questa soluzione, che elimina il collegamento fisico tra il volante e le ruote, su un modello di serie. Si tratta di una tecnologia che offre una guida priva di sforzi, pensata per rendere l'interazione con l'auto più profonda e più semplici le operazioni di parcheggio. Infatti, richiede uno sforzo ridotto rispetto ad un comando tradizionale, al punto che non è più necessario modificare la presa sul volante.

Inoltre, elimina le vibrazioni derivanti dalle asperità stradali ed il contatto pneumatico-strada viene calcolato attraverso modelli basati sulle forze di richiamo delle ruote sterzanti. Tutto questo si aggiunge alla capacità del rapporto di sterzo di adattarsi in maniera flessibile alle diverse situazioni di guida, in sinergia con l'asse posteriore. Così, alle alte velocità le ruote posteriori sterzano in parallelo con quelle anteriori, per offrire maggiore stabilità e sicurezza. Forte di oltre un milione di chilometri di test su banchi prova, in pista e su strada, presenta un'architettura ridondante e garantisce il controllo laterale anche in caso di guasto, grazie allo sterzo dell'asse posteriore e ad interventi mirati di frenata tramite ESP. Infine, ridefinisce l'abitacolo grazie al volante più compatto e appiattito che migliora la visibilità del display del conducente e facilita l'accesso a bordo.