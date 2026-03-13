Mercedes Vans Italia partner della mobilità sostenibile per il Vaticano. Consegnati cinque veicoli elettrici alla flotta del Governatorato

Lo Stato della Città del Vaticano rafforza il proprio impegno per la sostenibilità ambientale e la riduzione delle emissioni con l'ingresso di nuovi veicoli elettrici nella flotta del Governatorato. Nell'ambito del programma «Conversione Ecologica 2030», il Vaticano ha scelto le soluzioni a zero emissioni di Mercedes‑Benz Vans, con la consegna di cinque modelli elettrici: tre Mercedes‑Benz eVito Tourer e due Mercedes‑Benz EQV. L'iniziativa rientra in un più ampio percorso di decarbonizzazione volto a ridurre progressivamente l'impronta di CO2 della flotta vaticana e a renderla completamente a impatto zero entro la fine del decennio.

Il progetto si ispira ai principi indicati nell'enciclica Laudato Sì e nell'esortazione apostolica Laudate Deum, che pongono la tutela dell'ambiente tra le priorità dell'azione della Santa Sede. La collaborazione rinnova inoltre il rapporto storico tra il Vaticano e la casa automobilistica di Stoccarda, che dura da quasi un secolo. La consegna dei primi cinque veicoli - a cui se ne aggiungeranno successivamente altri due - è avvenuta presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano alla presenza dei segretari generali, dell'arcivescovo Emilio Nappa, del presidente e ceo di Mercedes‑Benz Italia Marc Langenbrinck e del managing director di Mercedes-Benz Vans Italia Dario Albano.

«Siamo onorati di poter mettere al servizio della Città del Vaticano una flotta di modelli che vanno ben oltre una semplice scelta di mobilità", ha dichiarato Albano, sottolineando come l'adozione dei modelli elettrici rappresenti «un elemento valoriale nell'impegno di sostenibilità della Santa Sede». Il percorso verso una mobilità sempre più sostenibile si inserisce anche nella strategia di elettrificazione di Mercedes-Benz Vans, che ha recentemente presentato la nuova piattaforma nativa elettrica VLA destinata ai futuri veicoli del marchio.