Mercedes, al via produzione di serie dell'eActros 600. Superati gli ultimi test per il camion elettrico a lungo raggio

Conclusi con successo anche gli ultimi test pre-serie e l'European Tour dimostrativo, il Mecredes-Benz eActros 600 è pronto a entrare in produzione di serie nella fabbrica tedesca di Wörth am Rhein. Daimler Truck ha annunciato che il suo camion elettrico per trasporti pesanti a lungo raggio entrerà in linea di assemblaggio dal prossimo novembre. Questo veicolo che per le sue caratteristiche è destinato a segnare una vera e propria svolta nel settore, sarà il grande protagonista dello stand del Gruppo teutonico alla prossima edizione della fiera IAA Transportation 2024 di Hannover, in programma da martedì 17 settembre a domenica 22 settembre. L'elevata capacità delle batterie da oltre 600 kilowattora e un nuovo assale elettrico (Electric Drive Axle) sviluppato internamente e particolarmente efficiente consentono all'eActros 600 di raggiungere un'autonomia di 500 chilometri senza ricarica intermedia.

Si tratta di un dato che risulta piuttosto realistico anche nell'utilizzo quotidiano, alla luce dei dei dati raccolti durante il recente European Tour: 15.000 chilometri macinati da due prototipi con 40 tonnellate di carico in 22 Paesi europei, in poco meno di sette settimane, con consumi medi di 103 kilowattora per 100 chilometri. «L'eActros 600 - sottolineano dalla Germania - potrà percorrere molto più di 1.000 chilometri al giorno. Ciò è reso possibile dalla ricarica intermedia durante le pause prescritte per legge, anche senza ricorrere al megawatt charging, a condizione che siano disponibili le infrastrutture di ricarica».

La fabbrica della Renania-Palatinato assemblerà i mezzi che utilizzeranno per la parte elettrica numerosi elementi realizzati dagli stabilimenti Daimler Truck di Mannheim, Kassel e Gaggenau: dall'assale elettrico alle parti del cambio e del box frontale, che riunisce numerosi componenti ad alto voltaggio e a basso voltaggio e si trova nell'ex vano di montaggio del motore a combustione interna. Da ricordare che il gruppo tedesco ha già registrato 2.000 ordini per l'eActros 600 e, chiariscono dalla sede «le lettere di intenti sono a quattro cifre».