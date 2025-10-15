Mercedes Vision Iconic, la nuova coupè è una show car che anticipa il design futuro

La Stella svela una show car per segnare la sua strada futura del design. Mercedes ha presentato Vision Iconic, una show car che rappresenta un nuovo corso per il design del marchio, fondendo elementi ispirati alla propria eredità storica con tecnologie d'avanguardia. Il modello introduce una reinterpretazione della classica griglia Mercedes-Benz, ora denominata «griglia iconica», già apparsa sulla nuova GLC elettrica. Questo elemento stilistico, insieme a proporzioni classiche e dettagli ispirati all'Art Déco, definisce l'identità visiva della vettura in un'epoca dominata da uniformità formale.

Vision Iconic adotta soluzioni tecnologiche avanzate tra cui la vernice solare fotovoltaica, il sistema di guida automatizzata di Livello 4, lo steer-by-wire e il calcolo neuromorfico per aumentare l'efficienza. Queste tecnologie - precisa una nota diffusa dal brand della Stella - contribuiscono a delineare la visione della mobilità del futuro secondo Mercedes-Benz, puntando su digitalizzazione, efficienza energetica e innovazione dei sistemi di bordo.

All'interno, il veicolo propone un ambiente lounge caratterizzato da un lusso definito «iper-analogico», con una panca continua e finiture che richiamano la tradizione artigianale del marchio. Il design della vettura richiama l'estetica delle auto degli anni '30, in particolare per il lungo cofano, le superfici scolpite e l'eleganza della parte posteriore, elementi che evocano modelli storici come la 300 SL.

Secondo il chief Design officer Gorden Wagener, Vision Iconic è concepita come una scultura in movimento e rappresenta la massima espressione di valore, grazia e prestigio del marchio. A completamento del progetto, Mercedes-Benz ha presentato una capsule collection composta da sei outfit, realizzati per uomo e donna, che traslano in chiave fashion il linguaggio stilistico della show car.