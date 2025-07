Mercedes VLE, il nuovo van elettrico della Stella in incognito da Stoccarda a Roma con due ricariche

PER MARCA

Da Stoccarda a Roma in 13 ore e due sole ricariche da 15 minuti. È il test al quale è stata sottoposta la Mercedes VLE, il nuovo van elettrico che sarà basato sulla nuova piattaforma VAN.EA (Van Electric Architecture) e sarà lanciato nel 2026 a livello globale.

Il test è stato svolo su 1.090 km attraverso strade di ogni tipo (urbane, extraurbane, campagna, montagna, autostrada…) affrontando dunque le Alpi, gli Appennini e infine il traffico della Capitale dove il nuovo mezzo per trasporto persone ha potuto mettere a frutto la maneggevolezza permessa dalle 4 ruote sterzanti e dove – presumibilmente – troverà molti clienti tra taxi, NCC e non solo.

La VLE è partita da Stoccarda, precisamente da Untertürkheim, dove Mercedes ha tradizionalmente il proprio centro di ricerca e sviluppo, con una temperatura esterna di 11 °C ed è arrivata a Roma con il termometro a 33 °C viaggiando costantemente con il climatizzatore regolato in automatico a 22 °C. Dunque con condizioni molto vicine a quelle vissute nell’utilizzo giornaliero.

Il test su strada rappresenta solo l’ultimo atto di un processo di sviluppo e di validazione che riguarda tutte le aree del veicolo – dal sistema di propulsione alla sempre più importante parte digitale – ed è iniziato circa un anno fa, con il primo prototipo che ha viaggiato da Stoccarda a Capo Nord per poi affrontare un intenso programma di prove in Svezia durante il rigido inverno scandinavo.

I test condotti in condizioni climatiche diverse sono da sempre necessari per la messa a punto di molti aspetti del veicolo. Per i mezzi più moderni ci si concentra particolarmente su batteria e digitalizzazione. Quest’ultima dovrebbe essere uno dei punti di forza della nuova piattaforma mentre la grande autonomia e la velocità di ricarica fanno intravvedere un ampio ventaglio di utilizzo.

La VLE del test è ovviamente pesantemente camuffata, ma lo stile definitivo non dovrebbe discostarsi troppo dalla Vision V presentata all’ultimo Salone di Shanghai dove ha dato sfoggio delle sue possibilità e aspirazioni con allestimenti di gran lusso e capacità multimediali da cinema semovente: schermo da 65”, sistema audio surround con 72 altoparlanti e ben 9 proiettori.

La cosa non sorprende perché Mercedes prevede di elevare il posizionamento dei propri van con la VLE, destinata a fare da shuttle o da mezzo per famiglie attive e numerose, e con la VLS che, con il proprio allestimento e i livelli di personalizzazione, farà invidia alle berline più lussuose della Stella. Entrambi i modelli saranno inoltre venduti a livello globale, anche in Nordamerica e Cina.