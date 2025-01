In Messico striscioni di avviso nei benzinai “troppo cari”. Provvedimento dell'Agenzia per la tutela dei consumatori

In Messico, l'Agenzia federale per la tutela dei consumatori (Profeco), un organismo decentralizzato dipendente dal ministero dell'Economia, ha annunciato una nuova misura per identificare e avvisare i clienti riguardo alle stazioni di servizio che impongono «prezzi eccessivi» sul carburante. Dalla prossima settimana, i benzinai che superano i margini di profitto considerati congrui, vedranno affissi alle loro strutture striscioni con la scritta «Non fare benzina qui: esagerano con i prezzi». Il direttore della Profeco, Ivan Escalante Ruiz, ha spiegato che questa iniziativa mira a proteggere l'economia delle famiglie messicane e a promuovere la concorrenza leale tra i rivenditori di carburante. Il funzionario ha inoltre riferito che durante le conferenze stampa mattutine della presidente Claudia Sheinbaum verranno segnalate le stazioni di servizio che incorrono in queste pratiche abusive.