MG4 Urban, la zero emission capace di distinguersi non solo per lo stile. Tecnologica, agile e confortevole

Si chiama MG4, come l’auto che l’ha preceduta sul mercato, ma con l’aggiunta Urban (MG4 Urban), che richiama la vocazione a una mobilità prevalentemente cittadina, affidata alla motorizzazione elettrica e, in questo caso, alla trazione anteriore. Rispetto al modello quasi omonimo che l’ha preceduta è più grande (4,40 metri contro 4,29), ma si propone come auto snella e maneggevole, e conserva un aspetto piacevole, caratterizzato da linee armoniose, che richiamano vagamente nei fari a Led la sportiva MG Cyberster, privilegiando un’impostazione classica, con superfici levigate e nessun richiamo a SUV o crossover.

Per la casa anglo-cinese la nuova MG4 Urban rappresenta una scommessa importante: contrariamente a quanto si possa immaginare, infatti, quest’auto non è derivata dal modello quasi omonimo che l’ha preceduta, che tra l’altro ha la trazione posteriore ed è disponibile anche in versione 4x4. La Urban è stata progettata partendo dal foglio bianco ed è stata costruita su una piattaforma e con un powertrain specifici, con l’obiettivo dichiarato di proporre un’auto a emissioni zero capace di distinguersi anche nello stile. Che infatti si discosta da quello della nota MG4 e fa in modo che ciascuna delle due vetture abbia un’identità forte e distinta. Il risultato raggiunto è un design dalle linee morbide e armoniose, studiato per conquistare una clientela vasta e diversificata, anche se orientata alla mobilità cittadina e alle distanze meno impegnative.

Per centrare l’obiettivo, l’impegno è stato concentrato non solo sull’efficienza del sistema di propulsione alimentato da batterie, ma anche sull’aerodinamica. Che in casa MG definiscono “da primato”, grazie a un CX di 0,26. Altro valore non trascurabile è lo spazio, descritto come “punto cardine di un progetto sviluppato per collocare abitabilità e capacità di carico ai vertici della categoria”. Vale la pena ricordare, a questo punto, che il pavimento piatto favorisce la comodità, assicurando accoglienza adeguata anche a persone molto alte. Quanto al vano bagagli, misura 577 litri (inclusi circa 98-100 litri di pratico vano sotto il piano di carico), che possono arrivare a un massimo di 1.364 litri ripiegando i sedili posteriori.

Tra i cardini dell’innovazione spicca il sistema di propulsione elettrico, proposto con batterie LFP (litio-ferro-fosfato). Sono batterie che a fronte di un peso superiore costano meno, rendono meglio alle basse temperature, soffrono meno i cicli di carica/scarica da 0 al 100% e – è opinione diffusa – tutelano dal rischio d’incendio. La nuova MG4 Urban è stata lanciata dunque sul mercato con due opzioni: una d’accesso con batteria da 42,8/43 kWh, abbinata a un motore da 150 cv per circa 323-325 km di autonomia, e una superiore, con batteria da 53,9/54 kWh, abbinata a un motore da 160 cv per circa 415-416 km di autonomia.

Autonomia a parte, per il resto le prestazioni sono quasi identiche: entrambe assicurano velocità massima di 160 km/h, mentre varia di poco l’accelerazione, con passaggio da 0 a 100 in 9,5 e 9,6 secondi. Quanto ai tempi di ricarica, variano in base alla modalità e alla capacità della batteria: in corrente continua (DC) a 87/82 kW, occorrono circa 28-30 minuti per passare dal 10% all’80%; in corrente alternata (AC), il caricatore di bordo supporta fino a 11 kW. Con questa capacità, una ricarica completa richiede circa 5-6 ore (dal 10% al 100%, variando leggermente tra il pacco batteria più piccolo e quello più capiente). Collegandosi a una normale presa domestica i tempi si allungano notevolmente, fino a superare le 15-20 ore.

Ordinabile negli allestimenti Comfort e Premium, la MG4 URBAN assicura un comportamento dinamico in linea con le aspettative e propone, tra le tante opzioni, anche quattro modalità di guida: Normal, Sport, Eco e Snow, più la modalità Custom. Su tutti gli allestimenti si fanno apprezzare, oltre allo spazio, di cui s’è detto, la cura messa nella ricerca di dotazioni adeguate, in funzione della sicurezza e del comfort. Una volta a bordo, spicca, davanti al posto di guida, il touchscreen HD da 12,8”, che gestisce navigazione e contenuti multimediali, mentre il display da 7” davanti al guidatore mantiene sempre in vista le informazioni essenziali. Apple CarPlay e Android Auto wireless si sincronizzano con lo smartphone non appena si entra in auto. Le app online come Spotify, YouTube, TikTok e Amazon Music sono ben integrate e subito pronte all’uso.

Le plastiche sono durette, ma apprezzabili risultano alcuni comandi fisici e alcune attenzioni come portabottiglie e portabicchieri, e certi plus come i sedili anteriori regolabili elettricamente (a 6 vie quello del guidatore, a 4 quello del passeggero), il volante riscaldato, il sistema audio con 6 altoparlanti e l’illuminazione d’ambiente. Apprezzabile anche la disponibilità della funzione di ricarica per dispositivi esterni. Ma al di là del comfort e delle dotazioni più o meno ricche, tra i pregi importanti spicca la sicurezza (5 stelle Euro NCAP), che viene garantita, di base, dalla struttura in acciaio ad alta resistenza, da 7 airbag e da un sistema che può contare sulla funzione MG Pilot personalizzata e su sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra i quali il cruise control adattivo intelligente e la frenata automatica d’emergenza. Non manca la telecamera d’aiuto per le manovre, ma stranamente mancano i sensori anteriori.