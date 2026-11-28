BOLOGNA - Il 2027 sarà uno degli anni più importanti nella recente storia di MG. Dopo essere tornata nel 2021 e aver consolidato la propria presenza sul mercato italiano, il marchio britannico di proprietà di SAIC Motor si prepara a rinnovare buona parte della gamma e ad ampliare la propria offerta con modelli destinati a coprire segmenti ancora poco presidiati. Il programma prevede cinque novità distribuite nel corso dell'anno, tra restyling, nuovi modelli e l'arrivo di una vettura destinata a rappresentare un passaggio generazionale per l'identità del brand.

La protagonista sarà la nuova compatta elettrica MG Go!, attesa in Italia a giugno e destinata a diventare uno dei lanci più significativi del prossimo anno. Accanto a lei, MG interverrà su modelli già consolidati come MGS5 EV, MG3 e ZS, mentre nella seconda parte del 2027 arriveranno una nuova MGS7 e una station wagon plug-in hybrid di segmento D. Un programma che conferma la volontà di continuare a crescere attraverso una gamma diversificata, senza abbandonare la strategia multi-energia che ha contribuito al successo degli ultimi anni.

Presentata in anteprima al Festival of Speed di Goodwood, lo scorso luglio, e successivamente mostrata in occasione delle Final 8 di Coppa Davis a Bologna, di cui la Casa anglo-cinese è Official Automotive Partner, la MG Go! rappresenta il modello attorno al quale ruoterà buona parte della strategia 2027. Il nome non è ancora definitivo come sottolineato da Andrea Bartolomeo, Country Manager MG e Vice President di SAIC Motor Italy.

Lunga circa 4,05 metri, la nuova compatta sarà esclusivamente elettrica e si inserirà nel segmento B, con l'ambizione di diventare una vettura di volume. Il progetto nasce con un obiettivo che va oltre il semplice ampliamento dell'offerta a batteria: MG vuole costruire un modello capace di rafforzare l'identità del marchio e di avvicinare una nuova generazione di clienti.

Il design sarà molto vicino a quello della concept car mostrata prima al Festival of Speed di Goodwood e poi a Bologna. La versione definitiva sarà leggermente più stretta e meno muscolosa rispetto al prototipo, mentre i gruppi ottici sono già quelli definitivi. Il progetto, sviluppato a Londra dal team di Carl Gotham, riprende alcuni riferimenti della storia britannica di MG, con richiami alla MGB GT e alla MGA reinterpretati in chiave moderna.

La nuova elettrica sarà proposta con due tagli di batteria, compresi tra circa 45 e 60 kWh, con un'autonomia che potrebbe raggiungere i 480 chilometri nella variante più capiente. La ricarica rapida sarà uno degli elementi caratterizzanti, mentre il prezzo di partenza dovrebbe collocarsi intorno ai 25.000 euro, in linea con il posizionamento del marchio. I valori definitivi, così come le specifiche complete, saranno comunicati in occasione del lancio.

MG considera la Go! un modello dalle potenzialità particolarmente importanti, non soltanto per i volumi che potrà generare, ma anche per la capacità di contribuire a un cambiamento nell'immagine del brand. «È una vettura che ha le potenzialità per diventare un'icona», ha spiegato Bartolomeo, indicando come riferimento modelli capaci di trascendere il proprio segmento, quali Mini, Fiat 500 e Renault 5. L'obiettivo è dunque inserirsi in questo ristretto gruppo di vetture riconoscibili, costruendo al tempo stesso un prodotto accessibile e adatto a un pubblico ampio.

La roadmap delle novità inizierà già nei primi mesi dell'anno. A marzo è previsto il restyling della MGS5 EV, mentre a maggio toccherà a MG ZS e MG3. Per quest'ultima è in programma un intervento importante sia all'esterno che all'interno, con un aggiornamento che accompagnerà l'evoluzione del modello senza stravolgerne il ruolo all'interno della gamma.

La MG ZS, invece, si prepara a un ampliamento significativo dell'offerta di motorizzazioni. Oltre alle versioni benzina e full hybrid, il Suv sarà disponibile anche in variante plug-in hybrid, permettendo a MG di presidiare un'ulteriore fascia di clientela e di rispondere a esigenze differenti in termini di utilizzo e percorrenza. L'introduzione della tecnologia ricaricabile rappresenta un passaggio importante per uno dei modelli più rappresentativi del marchio in Italia.

Anche la MG4 sarà protagonista di un'evoluzione tecnologica. Nel corso del 2027 è previsto l'arrivo della batteria allo stato semi-solido, una soluzione che MG considera particolarmente importante per il futuro della mobilità elettrica. La tecnologia non sarà disponibile fin dal lancio iniziale su tutta la gamma, ma dovrebbe essere introdotta successivamente, in una finestra temporale indicata tra sei e dodici mesi. Il suo contributo sarà rivolto soprattutto a migliorare l'efficienza e la velocità di ricarica, piuttosto che a incrementare direttamente l'autonomia. MG punta a essere il primo costruttore a portare questa tecnologia su modelli di grande diffusione.

Nel secondo semestre arriverà anche un nuovo Suv di dimensioni più importanti, indicato per ora con il nome in codice MGS7, e collegata all'evoluzione della HS. Quest’ultimo modello sarà completamente diverso dall'attuale generazione, sia dal punto di vista estetico che per quanto riguarda gli interni, e adotterà una batteria più grande.

Il progetto riprenderà alcuni elementi stilistici della MG Go! creando una maggiore continuità visiva tra le nuove vetture della gamma. Il riferimento alla tradizione MG rimarrà presente attraverso richiami alla storia del marchio, reinterpretati in una veste più moderna. Per la HS si tratterà quindi di un cambiamento profondo, con il lancio previsto per settembre.

L'ultima novità del calendario 2027 sarà una station wagon di segmento D, prevista per dicembre e caratterizzata da una motorizzazione plug-in hybrid. Si tratta di un modello dalle dimensioni più generose, pensato per ampliare la presenza di MG verso una fascia di mercato che richiede maggiore spazio, versatilità e comfort nei viaggi. La vettura, che dovrebbe chiamarsi 07T, completerà il rinnovamento della gamma affiancando le vetture compatte, i Suv e i modelli elettrici.

L'espansione della gamma sarà accompagnata da obiettivi commerciali ambiziosi. MG Italia prevede una crescita importante anche nel 2027, con un incremento stimato tra il 5 e il 10% rispetto al 2026, pur in un contesto caratterizzato da vincoli di disponibilità e da un mercato sempre più competitivo. La strategia continuerà a valorizzare il full hybrid, che rappresenta oggi la parte più consistente delle vendite, ma sarà affiancata da una maggiore attenzione alle vetture elettriche.

Dalle circa 2.000 elettriche previste per la fine del 2026, MG punta a superare quota 5.000 unità nel 2027. Un obiettivo che sarà sostenuto soprattutto dalla nuova Go!, ma anche dall'evoluzione tecnologica della MG4 e dal rinnovamento degli altri modelli.

La possibilità di realizzare uno stabilimento produttivo in Europa rimane concreta per il gruppo SAIC, sebbene l'Italia non sia attualmente contemplata tra le possibili sedi. Nel frattempo, MG continuerà a lavorare sull'organizzazione commerciale, sulla formazione della rete e sulla gestione dei volumi, cercando di adattare la propria offerta alle richieste dei singoli mercati.

Il 2027 sarà dunque un anno in cui MG non si limiterà a introdurre nuovi modelli, ma cercherà di ridefinire il proprio posizionamento. La Go! rappresenterà il simbolo di questa trasformazione, mentre il rinnovamento di Suv, compatte e nuovi segmenti accompagnerà il marchio verso una gamma più moderna e articolata per proseguire la storia di successo nel nostro Paese.