MG Cyber: il Suv elettrico che inaugura il nuovo linguaggio stilistico del marchio

GOODWOOD - Se la MG GO! rappresenta il futuro delle compatte elettriche, la nuova MG Cyber racconta invece l'ambizione del marchio anglo-cinese di entrare nel segmento dei grandi Suv ad alte prestazioni. Presentata in anteprima mondiale al Goodwood Festival of Speed, la concept anticipa quella che diventerà la futura ammiraglia elettrica della gloriosa Casa automobilistica e inaugura il nuovo corso stilistico firmato dal team del MG Design Centre di Londra.

La Cyber nasce come un progetto fortemente emozionale. Pur appartenendo al segmento D dei Suv, rompe gli schemi tradizionali del genere con proporzioni slanciate, superfici scolpite e una silhouette filante che privilegia il dinamismo senza rinunciare alla presenza scenica. Lunga circa 4,70 metri, secondo le prime stime, la concept interpreta il Suv come una moderna granturismo elettrica capace di unire prestazioni elevate e utilizzo quotidiano.

Le sue forme trovano ispirazione nella storia del marchio e, in particolare, nella leggendaria MG EX181, la celebre Roaring Raindrop che alla fine degli anni Cinquanta stabilì i record mondiali di velocità su terra. Prima con Stirling Moss, capace di raggiungere circa 395 km/h, e successivamente con Phil Hill, che superò i 410 km/h, quel prototipo rappresentò il simbolo della ricerca aerodinamica di MG. Oggi quella stessa filosofia viene reinterpretata in chiave moderna attraverso un Suv elettrico che punta a unire efficienza e prestazioni.

L'aerodinamica è infatti uno degli elementi più interessanti del progetto. I montanti posteriori integrano particolari deviatori di flusso che convogliano l'aria verso la coda riducendo le turbolenze e migliorando il coefficiente aerodinamico. Anche i loghi MG illuminati a LED, presenti non soltanto sul frontale e sul posteriore ma anche sulle fiancate, contribuiscono a definire un'identità stilistica completamente nuova.

La filosofia progettuale della Cyber è racchiusa nel concetto di prestazioni senza compromessi. L'obiettivo degli ingegneri è realizzare un Suv capace di offrire il comfort e la praticità richiesti da una famiglia moderna senza rinunciare al piacere di guida tipico delle sportive che hanno reso celebre il marchio britannico. La vettura è stata quindi concepita per affrontare indifferentemente il traffico urbano, i lunghi viaggi autostradali e i percorsi più ricchi di curve, dimostrando come la sportività possa convivere con la versatilità.

Il progetto rappresenta anche la nuova filosofia stilistica voluta da Jozef Kabaň, vicepresidente globale del design MG. L'idea è creare automobili capaci di essere immediatamente riconoscibili e di instaurare una connessione emotiva con il pubblico. Per il designer slovacco il futuro dell'automobile non dipende esclusivamente dalla tecnologia, ormai condivisa tra molti costruttori, ma soprattutto dalla capacità del design di creare desiderio, curiosità e coinvolgimento.

Per il momento MG non ha mostrato gli interni della Cyber, ancora in fase di sviluppo, né ha comunicato dettagli tecnici relativi alla meccanica. Restano quindi sconosciuti potenza, batterie, autonomia e prestazioni, così come la data di arrivo della versione definitiva. È probabile che siano necessari ancora alcuni anni prima della commercializzazione del modello di serie.

La MG Cyber assume comunque un ruolo strategico fondamentale. Più che anticipare semplicemente un nuovo Suv elettrico, rappresenta il manifesto del linguaggio stilistico che accompagnerà l'evoluzione dell'intera gamma MG nei prossimi anni. Dopo aver conquistato il mercato europeo con modelli razionali e competitivi, il costruttore britannico punta ora a rafforzare anche il proprio lato emozionale dimostrando che design, tecnologia e tradizione sportiva possono convivere anche nell'era della mobilità elettrica.