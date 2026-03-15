Mg rinnova accordo con la Coppa Davis. Brand di Saic Motor sarà ancora partner delle Final 8

Mg, brand dell'auto controllato dalla cinese Saic Motor, per il 2026 ha rinnovato per il secondo anno la partnership con la Coppa Davis e sarà ancora Partner Ufficiale Automotive di Coppa Davis Final 8. Lo ha comunicato l’International Tennis Federation (Itf). "Partnership di questo calibro riflettono il dinamismo che caratterizza la Coppa Davis e la sua continua crescita, nonché le nostre ambizioni per il futuro", ha detto Ross Hutchins, chief executive della Itf. Mg fornirà i servizi di trasporto ufficiali per giocatori, squadre, staff e Vip, con una flotta più ampia selezionata tra i suoi modelli ibridi ed elettrici (tra cui la Mg Zs e la Mg Hs, in occasione delle Final 8 di Bologna (24-29 novembre).

Mg avrà anche una maggiore presenza all'evento, con iniziative nella Fan Zone e l’esposizione dei modelli della gamma. Mg sarà parte di un portafoglio premium di sponsor della Coppa Davis, insieme a partner storici come Rolex, Fage, Corpay e Betsson. "Dopo la fantastica esperienza dello scorso anno, è un onore poter rinnovare l’accordo con Coppa Davis affiancando nuovamente la massima competizione a squadre del tennis maschile", ha detto Andrea Bartolomeo, country manager di Mg Italia, sottolineando che "il nostro approccio lungimirante, progressista e innovativo ha permesso al marchio Mg di continuare a crescere sul mercato europeo".