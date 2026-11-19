Un riconoscimento istituzionale per celebrare più di un secolo di storia industriale condivisa. Questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione di Michelin Italiana guidata dal Presidente e Amministratore Delegato Agostino Mazzocchi, in occasione dell’anniversario dei 120 anni di presenza dell'azienda nel nostro Paese.

L’udienza al Colle suggella un percorso iniziato nel lontano 1906, lungo il quale il gruppo ha accompagnato la trasformazione economica, sociale e infrastrutturale dell'Italia, coniugando la dimensione internazionale con un profondo radicamento nei territori. Un impegno che oggi si traduce in numeri di primato: Michelin è infatti il primo datore di lavoro nel comparto degli pneumatici in Italia e il principale produttore nazionale per capacità installata, con oltre 14 milioni di pneumatici realizzati ogni anno.

Le parole di Agostino Mazzocchi. «Essere ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica, nell’anno in cui celebriamo i 120 anni di Michelin in Italia, è per tutti noi motivo di grande orgoglio e un momento di particolare significato», ha commentato Agostino Mazzocchi, Presidente e Amministratore Delegato di Michelin Italia.

«È un anniversario che ci offre l’opportunità di guardare alla strada percorsa e, soprattutto, al futuro», ha aggiunto il manager. «Centoventi anni raccontano il contributo di generazioni di donne e uomini, il rapporto costruito con i territori nei quali operiamo e la volontà di continuare a innovare e investire in Italia. Desidero condividere questo momento con tutti coloro che, ogni giorno, contribuiscono a scrivere questa storia».

Un 2026 tra anniversari storici e innovazione robotizzata. L’incontro al Quirinale corona un 2026 ricco di traguardi strategici per la filiale italiana, in cui la memoria storica si è intrecciata con nuovi investimenti tecnologici.

L'innovazione a Cuneo: lo scorso gennaio lo stabilimento piemontese ha inaugurato una nuova linea di produzione robotizzata, unica nel suo genere in Europa, progettata per realizzare pneumatici di grandi dimensioni fino a 24 pollici.

I 55 anni di Alessandria: nel corso dell'anno l'azienda ha inoltre festeggiato il 55° anniversario del sito produttivo alessandrino, fondato nel 1971 e specializzato negli pneumatici per il trasporto pesante, affermatosi negli anni come polo di riferimento internazionale per flessibilità e capacità di risposta al mercato.

A centoventi anni dal suo arrivo in Italia, Michelin guarda così ai prossimi decenni puntando su competitività, sostenibilità ambientale e centralità delle persone, confermando la volontà di continuare a investire sul tessuto industriale italiano.