Microlino nella collezione permanente del Mauto di Torino. Microcar elettrica arricchisce il Museo dell’Auto

Progettata per rivoluzionare la mobilità urbana, costruita interamente in Italia e oggi protagonista anche della storia dell'automobile. È Microlino, la microcar elettrica che il 27 settembre ha fatto il suo ingresso ufficiale nella collezione permanente del MAUTO, il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, con un esemplare nella colorazione Paris Mint donato dalla famiglia Ouboter. Un riconoscimento significativo per un progetto che affonda le proprie radici nella tradizione automobilistica italiana e che ha trovato nel sito piemontese le competenze e la capacità produttiva necessarie per trasformare un'idea innovativa in una realtà industriale.

La consegna è avvenuta nella cornice della quinta edizione di Festival Car, il Concorso Internazionale d'Eleganza ospitato tra Santena e Revigliasco Torinese, suggellando il legame tra Microlino e un territorio che, forte di oltre un secolo di esperienza nell'automotive, continua a esprimere eccellenze nella progettazione e nella produzione di veicoli.

L'ispirazione arriva dalla famosa Isetta degli anni Cinquanta, una delle automobili più originali del dopoguerra. Microlino ne riprende le forme arrotondate, l'inconfondibile portiera frontale e le dimensioni compatte, reinterpretandole attraverso una motorizzazione completamente elettrica e soluzioni costruttive contemporanee. Il risultato è un veicolo pensato per gli spostamenti quotidiani, capace di coniugare personalità stilistica, praticità ed efficienza.

Lunga appena 2,5 metri e progettata per ospitare due persone, Microlino raggiunge una velocità massima di 90 km/h e dispone di un bagagliaio da 230 litri. A distinguerla da molti altri veicoli della stessa categoria è soprattutto la struttura monoscocca in acciaio e alluminio, una soluzione tipica delle automobili tradizionali che garantisce elevata rigidità strutturale e alta qualità costruttiva.

Il cuore industriale del progetto è a La Loggia, alle porte del capoluogo piemontese, dove sorge AMFI – Automotive Micro Factory Italy, lo stabilimento di 10.000 metri quadrati interamente ricoperto da pannelli solari, dal quale sono già usciti oltre 5.000 esemplari. Qui Microlino prende forma grazie a un processo produttivo che valorizza l'esperienza di tecnici e professionisti del settore automobilistico e una filiera di fornitori fortemente radicata nel territorio. Una vocazione manifatturiera confermata anche dalla provenienza dei componenti: l'80% è di origine europea e oltre la metà italiana.

Per Wim Ouboter, CEO di Micro Mobility Systems e cofondatore di Microlino insieme ai figli Oliver e Merlin, l'ingresso nella collezione museale ha un significato anche personale: «Per noi è una grande emozione e motivo di orgoglio vedere una Microlino, prodotta a pochi chilometri da qui, entrare nella collezione del MAUTO. È il segno che un'idea nata per ripensare gli spostamenti in città ha trovato a Torino la sua casa naturale: qui la cultura dell'automobile non è solo memoria, ma una competenza viva che continua a costruire il futuro».

La microcar elettrica va così ad arricchire un patrimonio che comprende non soltanto le icone del passato, ma anche modelli innovativi e sperimentali, capaci di raccontare l'evoluzione della mobilità attraverso epoche e concezioni progettuali differenti. Come sottolinea Benedetto Camerana, Presidente del MAUTO: «Microlino risponde pienamente al programma The Future Unfolds, l'area del futuro della mobilità, che parte dall'innovazione di oggi per anticipare i molti futuri possibili».