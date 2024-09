Microlino sotto i riflettori al Salone Auto di Torino, oltre il 90% delle vendite va all'estero

Sono 4.000 i quadricicli elettrici Microlino venduti dal 2023, il 93% dei quali all'estero, soprattutto in Svizzera, ma anche in Germania. Nel mirino ci sono già altri mercati: il 19 settembre è previsto il lancio nel Regno Unito, a cui seguiranno i Paesi nordici, a partire dalla Svezia. L'obiettivo, però, è anche quello di crescere in Italia. Lo ha spiegato Michelangelo Liguori, general manager della Microlino Italia, al Salone dell'Auto di Torino, dove l'azienda presenta una versione speciale, la Spiaggina, tetto in tela a righe bianche e blu, interni marini e dettagli in legno. Un modello pensato per le località balneari. Microlino è prodotta nello stabilimento di La Loggia (Torino), struttura moderna costruita ex novo con una superficie di 5.000 metri quadri interamente ricoperta da pannelli solari. Nella fabbrica torinese lavora un'ottantina di dipendenti e altrettanti nell'indotto.

L'azienda ha oltre il 60% di fornitori italiani, pari a oltre il 50% del valore prodotto. «Il mercato dei quadricicli è in crescita, anche se in Italia c'è ancora molta incertezza. C'è spazio per tutti. Il nostro obiettivo è arrivare a venderne in Italia 500 all'anno dal 2025. Oggi produciamo otto veicoli al giorno, seguiamo la domanda. Lavoriamo solo su ordini finali», dice Liguori. La microcar è disponibile in due versioni: Microlino 90 con un'autonomia fino a 230 km e una velocità massima di 90 km all'ora e la Microlino 45 Lite con una velocità di 45 km all'ora, pensata per i più giovani (si possono guidare dai 14 anni).

La velocità massima è di 90 km all'ora, l'autonomia fino a 240 km e si può fare una ricarica completa in circa 4 ore. «Microlino porta con fierezza il simbolo del Tricolore sulla carrozzeria, a dimostrazione sia dell'essere un prodotto 100% made in Italy sia del nostro piccolo ma significativo contributo alla produzione nazionale» sottolinea Liguori.