Chi è Mike Manley, il nuovo amministratore delegato di Fca al posto di Marchionne

Mike Manley è il nuovo amministratore delegato di Fca al posto di Sergio Marchionne. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione del gruppo che, come già annunciato, ha quindi optato per una soluzione interna.

LEGGI ANCHE Marchionne, condizioni di salute peggiorate



Manley è l'uomo del miracolo Jeep, da 300 mila a 1,4 milioni di auto vendute in dieci anni. Con l'obiettivo di crescere ancora. Nato a Edenbridge, in Inghilterra 54 anni fa, Manley è laureato in ingegneria a Londra e ha un master in business administration dall'Ashridge Management College. È entrato a fare parte di DaimlerChrysler nel 2000 in qualità di Direttore Sviluppo Rete per DaimlerChrysler United Kingdom, portando la sua lunga esperienza nel business della distribuzione internazionale dell'automobile. Da dicembre 2008 è stato Executive Vice President - International Sales e Global Product Planning Operations. In questa posizione, è stato responsabile della pianificazione prodotto e di tutte le attività di vendita al di fuori del Nord America.

La svolta nella sua carriera è arrivata con la nomina ai vertici del marchio che è sinonimo di avventura a quattro ruote. E che negli ultimi anni ha realizzato risultati record. Proprio il successo di Jeep, il brand su cui Fca punta forte

con un piano che prevede l'uscita di dieci nuovi modelli entro il 2022, sembra essere stato il motivo che tra i tanti candidati interni alla successione ha fatto preferire Manley.

«Consolideremo il marchio per resistere alla concorrenza. Nei prossimi cinque anni entreremo in tre nuovi segmenti: quello dei piccoli uv (utility vehicles), dei pick up e dei grandi suv», ha spiegato lo scorso primo giugno a Balocco in Piemonte il manager britannico, che dall'ottobre 2015 guida anche Ram. Per il marchio Fca di pick up e veicoli commerciali l'obiettivo è di vendere un milione di unità entro il 2022. «Anni di gloria ci aspettano», ha detto all'investor day a Manley.

Manley è stato nominato president and Chief Executive Officer del marchio Jeep in Chrysler Group a giugno del 2009, l'anno in cui lka casa americana è entrata nell'orbita di Fiat. Dal settembre 2011 è inoltre membro del Group Executive Council (Gec) e, dall'ottobre 2015, capo del marchio Ram. In precedenza, Manley ha ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer Asia (Apac). Ha inoltre diretto le attività internazionali di Chrysler fuori dell'area Nafta con la responsabilità di implementare gli accordi di cooperazione per la distribuzione dei prodotti del Gruppo Chrysler attraverso il network internazionale di Fiat.