Milano chiama, il design risponde.Tra creatività italiana e visione globale, il centro stile Geely diventa laboratorio del futuro

C’è stato un tempo in cui il centro stile era quasi un luogo segreto. Una grande stanza piena di schizzi, plastilina, matite colorate e sigarette accese a tarda notte. Oggi quei luoghi esistono ancora, ma si sono trasformati in laboratori culturali dove convivono modellatori 3D, designer provenienti da ogni parte del mondo, specialisti di intelligenza artificiale, esperti di materiali sostenibili e persino studiosi del comportamento umano. Il design automobilistico contemporaneo non lavora più soltanto sulla forma. Lavora sulla percezione. Sul modo in cui una luce attraversa una superficie. Sul silenzio di un abitacolo elettrico. Sulla relazione emotiva che nasce tra una persona e un oggetto in movimento.

Dove l’automobile incontra moda, architettura e design industriale Negli ultimi anni molti gruppi automobilistici internazionali hanno scelto Milano come punto di riferimento creativo. Non soltanto per il prestigio del Made in Italy, ma perché la città rappresenta ancora oggi uno dei pochi luoghi capaci di mettere insieme estetica, cultura materiale e innovazione industriale. Un esempio emblematico è il nuovo Geely Innovation Design Center Italy, inaugurato nel 2023 nella Torre Diamante di Porta Nuova. Qui il gruppo cinese ha deciso di sviluppare una parte importante della propria identità stilistica globale, inserendo Milano nella rete internazionale dei suoi hub creativi insieme a Shanghai, Ningbo, Göteborg e Coventry.

Una scelta che racconta molto del momento che sta vivendo il design automobilistico mondiale. Oggi i brand cercano un’estetica globale, ma allo stesso tempo vogliono mantenere una sensibilità locale. E l’Italia, da questo punto di vista, resta una scuola naturale di proporzioni, eleganza e armonia visiva. Non è un caso che molti designer ancora oggi continuino a guardare ai grandi maestri italiani — da Marcello Gandini a Giorgetto Giugiaro fino a Leonardo Fioravanti — come a figure quasi rinascimentali, capaci di unire tecnica e poesia industriale.

L’era dell’elettrico cambia il modo di progettare le auto Per anni il design automobilistico ha vissuto una stagione fatta di eccessi: linee aggressive, nervature profonde, griglie gigantesche, firme luminose sempre più teatrali. L’elettrificazione ha cambiato improvvisamente il linguaggio. Le nuove piattaforme dedicate alle auto elettriche permettono proporzioni completamente diverse. Passi più lunghi, sbalzi ridotti, pavimenti piatti e abitacoli più ariosi. Il risultato è un ritorno alla pulizia formale.

Oggi la vera sofisticazione sta nella sottrazione Molti designer parlano di “calm technology”: tecnologie avanzatissime che però non devono essere percepite come invasive. Ecco perché gli interni stanno diventando sempre più simili a salotti contemporanei, con materiali morbidi, illuminazione diffusa e interfacce quasi invisibili. Anche Geely lavora in questa direzione attraverso la propria filosofia chiamata “Global Aesthetics”, un approccio che punta a creare connessioni emotive universali attraverso equilibrio, semplicità e raffinatezza.

L’intelligenza artificiale entra nei processi creativi La vera rivoluzione, però, è invisibile. Nei moderni centri stile si lavora ormai con strumenti che fino a pochi anni fa appartenevano soltanto alla fantascienza. Algoritmi generativi, simulazioni immersive, realtà virtuale e intelligenza artificiale aiutano i designer a modificare superfici, proporzioni e dettagli in tempo reale. Ma attenzione: la tecnologia non sostituisce la creatività umana. La accelera. Il designer continua a essere il regista emotivo del progetto.

L’AI, semmai, diventa uno strumento capace di elaborare migliaia di varianti in pochi minuti, lasciando ai creativi il compito più difficile: scegliere quella giusta. Anche i cockpit intelligenti stanno cambiando radicalmente il lavoro dei centri stile. Oggi non si progetta più soltanto il volante o il cruscotto, ma l’intera esperienza sensoriale dell’utente. Geely definisce questo approccio “Rooted in User Needs”: il progetto parte dalle persone, dai loro bisogni culturali e dal modo in cui vivono la mobilità contemporanea.

Perché il futuro del car design passa ancora dall’Italia La verità è che il design automobilistico contemporaneo ha smesso di guardare soltanto alle automobili. Oggi i designer studiano il fashion, l’arredamento, l’architettura parametrica, l’elettronica di consumo, perfino il mondo hospitality. Ed è per questo che Milano continua ad avere un ruolo centrale: qui tutte queste discipline convivono naturalmente. Durante la Design Week, ormai, le auto non vengono più semplicemente esposte. Diventano installazioni artistiche, esperienze immersive, manifesti culturali. È successo anche con “Anima Mundi”, il progetto presentato da Geely alla Milano Design Week 2026 insieme allo studio Dotdotdot: un ambiente immersivo costruito attraverso immagini generative, suono e dati ambientali, dove l’automobile smetteva di essere soltanto un mezzo di trasporto per trasformarsi in oggetto culturale contemporaneo.

Ed è forse questa la trasformazione più interessante del settore. Le automobili non sono più semplicemente prodotti industriali. Stanno tornando a essere oggetti capaci di raccontare un’epoca. Un po’ come accadeva negli anni Sessanta e Settanta, quando bastava vedere una silhouette per riconoscere immediatamente un’idea di futuro. Oggi quel futuro è fatto di elettrico, software e intelligenza artificiale. Ma continua ad avere bisogno della stessa cosa di sempre: l’emozione umana.