Milano, dal 7 settembre scattano le multe nella ztl del quartiere Isola. Sarà attiva dalle 19.30 alle 6

Scattano dal 7 settembre a Milano le multe nella zona a traffico limitato del quartiere Isola, attraverso il sistema di telecamere installate ai varchi di accesso. La ztl, ricorda il Comune, è attiva tutti i giorni dalle 19.30 alle 6 e prevede alcune deroghe per residenti, domiciliati, lavoratori e specifiche categorie di veicoli. Ad esempio, i veicoli dei residenti e dei domiciliati all'interno della Ztl già in possesso di un pass sosta sono stati automaticamente associati a un pass digitale per la Ztl Isola, consultabile nel Fascicolo del cittadino. Chi non dispone di un pass sosta può registrare il proprio veicolo sul portale del Comune, così come i proprietari o titolari di box e posti auto situati all'interno dell'area.

Possono accedere senza ulteriori adempimenti ciclomotori e motoveicoli, taxi e veicoli ncc, veicoli al servizio di persone con disabilità titolari di contrassegno, nonché i mezzi già autorizzati o automaticamente derogati, come ambulanze e veicoli di soccorso. Dalla fine di giugno è inoltre attiva una specifica agevolazione per i residenti e domiciliati di età pari o superiore a 75 anni. A seguito del confronto con residenti e attività economiche sono state introdotte ulteriori deroghe. In particolare, potranno richiedere l'autorizzazione i lavoratori turnisti impiegati nelle attività all'interno della Ztl Isola e titolari di un abbonamento agevolato Filoviaria 9 o 10. Potranno registrare un veicolo i titolari o gestori delle attività economiche aventi titolo presenti all'interno della Ztl.