​Milano, lunedì scattano sanzioni nella Ztl Quadrilatero. Telecamere attive 24 h, per un anno via libera a moto e scooter

Dal lunedì 15 settembre saranno attive le telecamere, ai varchi di accesso, per le sanzioni nella ztl del Quadrilatero della moda di Milano. La Zona a traffico limitato, attiva 24 ore su 24, è compresa nell'area delimitata dalle vie Manzoni, Senato, San Damiano, corso Monforte, via Cino del Duca e dall'area pedonale di corso Vittorio Emanuele. I residenti e i proprietari di box, una volta registrata la targa sul sito del Comune, possono accedere sempre, come spiega l'amministrazione, mentre è necessario registrare volta per volta i veicoli degli accompagnatori di residenti e domiciliati e l'ingresso è consentito per un solo veicolo al giorno. La necessità di registrarsi vale anche per i veicoli riservati all'organizzazione di manifestazioni o eventi, oppure servizi di diverso tipo. Per i mezzi di imprese di pronto intervento o quelli presi in custodia, il cosiddetto servizio car valet, è necessario chiedere l'autorizzazione entro le ore 24 del giorno successivo all'accesso.

Mentre per i clienti delle strutture ricettive o parcheggi in struttura, la segnalazione è a carico degli hotel o delle autorimesse. Sono previste deroghe e fasce orarie dedicate per consentire l'ingresso ai mezzi a servizio delle attività economiche. I veicoli destinati al trasporto di merci ad esempio possono accedere nella Ztl tutti i giorni dalle 9 alle 11 e dalle 20 all'1 di notte, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico. Se questi veicoli sono utilizzati per la consegna di prodotti freschi o lievitati possono entrare anche dalle 4.30 alle 7.30. Per il primo anno di attivazione, ovvero fino all'11 maggio 2026, le moto e i ciclomotori potranno accedere alla Ztl h24 in qualsiasi orario.