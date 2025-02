Milano, ecco la stazione di ricarica più potente d'Italia. Electrip offre ad Assago 36 punti da 400 kW, per 6,4 MW totali

L'area di uffici e di siti commerciali di Assago alle porte di Milano era diventata nota agli albori delle vendite di auto elettriche perché un antesignano acquirente della berlina Renault Fluence EV - prodotta fra il 2009 e il 2019 - non aveva trovato altra soluzione per la ricarica che gettare una prolunga verso strada dalla finestra del suo ufficio a un secondo piano. Ora Assago è pronto per salire in vetta, proponendo di ricarica più potente d'Italia. Quando (e se) i modelli a batteria di tecnologia adeguata vorranno fare il 'pieno' di energia molto rapidamente potranno accedere a uno del 32 punti di ricarica da 400 kW che sono stati realizzati da Electrip.

Frutto di una joint venture tra Wren House Infrastructure e Zorlu Enerji la mega-stazione di ricarica (il totale dell'energia erogabile è di ben 6,4 MW, cioè quanto necessario ogni ora a 6.500 abitazioni) si trova nel Business Park di MilanoFiori Nord in una posizione strategica perché collocata a pochi minuti dalla circonvallazione esterna di Milano. Il sito è anche adiacente alla Tangenziale Ovest e facilmente raggiungibile da chi si muove sulla direttrice dell'A7 Milano - Genova e sulle altre autostrada che portano rispettivamente a Torino, a Venezia e a Roma.

Il servizio offerto da Electrip permette, a seconda dell'auto, di ricaricare fino a 300 km di autonomia in appena 15 minuti oltretutto utilizzando Il 100% di energia proveniente da fonti rinnovabili Integrata nella piattaforma Hubject - il maggiore operatore globale del 'roaming' delle ricariche elettriche con sedi a Berlino, Shanghai e Los Angeles - la stazione Electrip di Assago punta anche alla convenienza mettendo a disposizione due livelli di tariffa. I membri del network Electrip spendono 0,5 euro per ogni kW utilizzato. Gli altri 0,6 euro al kW.