Milano, il Volvo Studio raddoppia gli spazi. Ha aperto una nuova strada seguita a New York, Tokyo, Stoccolma e Dubai

Il Natale ha portato al Volvo Studio di Milano il regalo più gradito. La struttura di raffinata ed essenziale eleganza scandinava inaugurata nel 2017 e frutto di un’idea della filiale italiana è presto diventata non solo un centro di divulgazione dei valori del brand, ma anche un polo culturale tra i più attivi di una metropoli sempre più effervescente, destinato a rimanere un elemento cruciale nella strategia di marca almeno fino al 2030.

Il regalo natalizio è costituito dal raddoppio degli spazi disponibili, destinato a offrire a clienti e non un ambiente capace di soddisfare le più svariate esigenze, non ultime quelle delle flotte aziendali – target importante per il brand – che possono trovare nella rinnovata location un punto d’incontro accogliente e comodo anche dal punto di vista logistico, visto che lo Studio si trova nel cuore del del quartiere Portanuova, a pochi passi da piazza Gae Aulenti che del business milanese è diventato uno dei centri nevralgici.

La rinnovata e ampliata struttura è stata presentata – con il coinvolgente accompagnamento di canti Gospel perfettamente intonati alla stagione – da Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia, e dal direttore commerciale Chiara Angeli, responsabile delle attività dello Studio che fin dal primo anno pieno ha ospitato 60 eventi, cifra raddoppiata nell’anno ormai prossimo alla conclusione.

L’impegno a tutto campo, aperto a dibattiti sui temi più diversi come pure ad appuntamenti con l’arte e con la musica, ha sorpreso perfino Michele Crisci: «Quando abbiamo proposto l’idea di realizzare a Milano il Volvo Studio eravamo convinti che ci avrebbe aiutato a raccontare al pubblico in maniera efficace il nostro viaggio verso il futuro della mobilità. Ma la realtà ha superato le nostre aspettative: non potevamo immaginare quanto efficace il Volvo Studio si sarebbe dimostrato. Vi abbiamo lanciato modelli decisivi come XC40 e EX30, abbiamo svolto dibattiti e attività su temi fondamentali quali Sicurezza e Sostenibilità, valori cardine del nostro brand. Abbiamo fatto Cultura dell’auto e della mobilità, stabilendo un legame forte con Milano. E abbiamo avuto la soddisfazione di vedere questo concetto replicato in alcune città importanti come New York, Tokyo, Stoccolma e Dubai».