Mini Aceman, materiali ecocompatibili e tecnologia innovativa. Ecco le “chicche” dell'originale crossover elettrico

Se all’esterno il carattere da crossover della nuova MINI Aceman è sottolineato dalle barre sul tetto, dai passaruota ottagonali e muscolosi, dalle protezioni laterali piuttosto vistose e dai grandi cerchi in lega (da 17 a 19 pollici), all’interno la nuova MINI si distingue da un lato per la familiarità della strumentazione concentrata nel caratteristico display circolare sistemato a centro plancia, e dall’altro per alcune soluzioni inedite e minimaliste adottate per i sedili e gli arredi. Che non hanno nulla da spartire con la ricerca del lusso a tutti i costi e sono piuttosto studiati per rispettare i nuovi dettami minimalistici del marchio, ovvero con un’impronta riconoscibile ma declinata in modo più semplice che in passato, e con una evidente attenzione all’ambiente. E infatti non ci sono più cromature, le pelli non sono più le pregiate british e i tessuti sono derivati da poliestere riciclato, anche quello a trama tridimensionale che riveste la plancia. Forse per questo alcuni critici hanno parlato di “influenza cinese”, ma la casa ha spiegato con chiarezza che “le MINI di nuova generazione sono dotate di interni realizzati nel rispetto degli animali, in quanto adesso si possono offrire interessanti alternative alla pelle”.

Secondo la Casa “le innovative superfici dei sedili in tessuti riciclati al 100% e lavorati a maglia offrono la stessa alta qualità e lo stesso comfort delle sedute in pelle, senza compromessi in termini di aspetto e funzionalità”. Se non bastasse, la Casa tiene a far sapere che “la trama piatta in 2D dei cruscotti, dei pannelli delle porte e delle mascherine è realizzata con oltre il 90% di fibre di poliestere riciclate e le ruote di nuova generazione sono prodotte fino al 30% in alluminio secondario”. La strumentazione, come detto, è composta dal solo display centrale da 24 cm di diametro, raffinato nel design e nella tecnologia OLED, e dall’head-up display (optional) mentre sono stati ridotti al minimo i pulsanti e le tradizionali levette. Il sistema operativo permette un utilizzo fluido, veloce, con una grafica intrigante e la possibilità di interfacciarsi facilmente con la voce e con tutti i dispositivi senza bisogno di collegarli via cavo. Vale la pena sottolineare che a differenza di tante auto della concorrenza lo schermo circolare al centro della plancia della MINI Aceman è l’unico monitor a bordo e integra sia il sistema multimediale sia il quadro strumenti. Ciò detto, se la maggior parte delle funzioni sono richiamate dallo schermo, restano alcuni interruttori fisici per l’avvio della vettura, il freno a mano, i selettori della marcia avanti o indietro e le modalità di guida, nonché il controllo del volume.

A sfioramento, invece, i comandi per il climatizzatore. I sedili anteriori sono avvolgenti e comodi, e la posizione di guida è quella solita delle MINI, con il volante piccolo e verticale che invoglia alla guida sportiva, ma stranamente su questo nuovo modello il bracciolo alla destra del guidatore è corto e fisso. Sorprendente anche l’assenza di maniglie e di luci di cortesia nelle alette parasole (richiestissime dal pubblico femminile); per il resto la nuova Aceman è un’auto giusta per 4 persone, mentre si sta un po’ stretti in 5. Del resto parliamo di un’auto di segmento B, e per questo non ci si potrà stupire troppo anche se mancano alcune dotazioni come l’apertura elettrica del vano bagagli. Vano che assicura da 300 a 1006 litri, grazie alla possibilità di ripiegare le sedute posteriori.