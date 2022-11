Mini Aceman, il nuovo crossover 100% EV made in Cina. Due versioni: con batteria 40 kWh e 180 cv o 50 kWh con 215 cv

Svelati, anche se ufficiosamente, i dettagli del crossover elettrico Mini Aceman che, a partire dal 2024 occuperà lo spazio nella nuova gamma Ev tra la hatch a tre porte e la futura generazione Countryman. Alcuni esemplari sorpresi in collaudo dal magazine britannico Autocar, che poi ha ricostruito due rendering del possibile aspetto definitivo, mostrano che il crossover di produzione sarà fortemente ispirato al concept che Mini ha mostrato nello scorso luglio, ma con diversi “aggiustamenti”. Primo fra tutti il parabrezza che apre molto più inclinato rispetto all’attuale Mini Hatch e alla Countryman, in quanto la sola propulsione EV rende l’efficienza aerodinamica ancora più cruciale Aceman utilizzerà ad esempio fari più squadrati rispetto a quelli che tradizionalmente si vedono nelle Mini e la griglia sigillata sarà più grande di quella della Mini Electric. Proprio come su altre Mini, la classica verniciatura del tetto bicolore ingloberà la linea inferiore del finestrino.

Non mancheranno le robuste protezioni in plastica per gli archi passaruota e le luci posteriori ‘Union Jack’. Come si sa da tempo Mini Aceman sarà costruita in Cina insieme al modello Cooper a tre porte completamente elettrico e - in assenza della hatch a cinque porte - dovrebbe svolgere il ruolo di modello ‘da famiglià con un ampio spazio interno pur avendo dimensioni esterne simili alla prima generazione della Mini Countryman cioè poco più di quattro metri di lunghezza. Al lancio dovrebbero essere previste due dimensioni di batteria con due livelli di potenza del motore elettrico anteriore. L’ Aceman entry-level avrà una batteria da 40 kWh e circa 180 Cv per un’autonomia fino a 320 km. La versione più performante (potrebbe chiamarsi Cooper S) avrà una batteria da 50 kWh e un motore che produrrà circa 215 Cv con un’autonomia di circa 400 km.