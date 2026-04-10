​Mini al Salone del Mobile con Paul Smith in “A Garden of Curiosity”. L'installazione nel giardino di Palazzo Borromeo d'Adda

Mini sarà presente al Salone del Mobile 2026, dal 21 al 26 aprile, con l'installazione «A Garden of Curiosity», realizzata in collaborazione con Paul Smith e visibile nello storico Palazzo Borromeo d'Adda a Milano. Aprendo un nuovo capitolo nella lunga storia di collaborazione tra i due marchio, «A Garden of Curiosity» combina l'uso distintivo del colore di Paul Smith con la meticolosa attenzione ai dettagli tipica di Mini, invitando i visitatori a esplorare e vivere appieno il mondo giocoso del design. L'installazione è accessibile tramite una passerella in legno che attraversa il cortile e conduce i visitatori a una porta rossa, che rappresenta un invito simbolico a guardare e osservare. Oltre la soglia si apre uno spazio verde composto da sentieri fiancheggiati da piante ed erbe, che conducono a piattaforme aperte e installazioni cubiche.

Due le sale tematiche: la Colour Theory Room, che rappresenta un punto d'incontro visivo tra la palette cromatica distintiva di Paul Smith e i colori della nuova Mini Paul Smith Edition, dove i visitatori possono trovare nuovi abbinamenti grazie ai campioni di colore disponibili su una parete interattiva; la Listening Room, invece, amplia questa esperienza attraverso registrazioni vocali di Sir Paul Smith, sottolineando l'importanza della teoria del colore. Nel cortile, infine, i visitatori si immergono nella storia di Mini e Paul Smith grazie alla presenza di tre vetture nate dalla collaborazione tra i due brand: la Paul Smith 40th Anniversary Mini del 199, la Mini Strip by Paul Smith presentata nel 2021 e la Mini Cooper dell'ultima Edition.