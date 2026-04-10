Mini al Salone del Mobile con Paul Smith in “A Garden of Curiosity”. L'installazione nel giardino di Palazzo Borromeo d'Adda
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Mini sarà presente al Salone del Mobile 2026, dal 21 al 26 aprile, con l'installazione «A Garden of Curiosity», realizzata in collaborazione con Paul Smith e visibile nello storico Palazzo Borromeo d'Adda a Milano. Aprendo un nuovo capitolo nella lunga storia di collaborazione tra i due marchio, «A Garden of Curiosity» combina l'uso distintivo del colore di Paul Smith con la meticolosa attenzione ai dettagli tipica di Mini, invitando i visitatori a esplorare e vivere appieno il mondo giocoso del design. L'installazione è accessibile tramite una passerella in legno che attraversa il cortile e conduce i visitatori a una porta rossa, che rappresenta un invito simbolico a guardare e osservare. Oltre la soglia si apre uno spazio verde composto da sentieri fiancheggiati da piante ed erbe, che conducono a piattaforme aperte e installazioni cubiche.
Due le sale tematiche: la Colour Theory Room, che rappresenta un punto d'incontro visivo tra la palette cromatica distintiva di Paul Smith e i colori della nuova Mini Paul Smith Edition, dove i visitatori possono trovare nuovi abbinamenti grazie ai campioni di colore disponibili su una parete interattiva; la Listening Room, invece, amplia questa esperienza attraverso registrazioni vocali di Sir Paul Smith, sottolineando l'importanza della teoria del colore. Nel cortile, infine, i visitatori si immergono nella storia di Mini e Paul Smith grazie alla presenza di tre vetture nate dalla collaborazione tra i due brand: la Paul Smith 40th Anniversary Mini del 199, la Mini Strip by Paul Smith presentata nel 2021 e la Mini Cooper dell'ultima Edition.