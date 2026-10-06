Mini compie 25 anni in Italia e cambia ancora pelle: dalla cultura urbana alla nuova Countryman pensata per l’outdoor

C’è un numero che racconta meglio di molti slogan quanto sia cambiata Mini in venticinque anni: oggi la Countryman vale il 48% delle vendite del marchio in Italia. Quasi una vettura su due porta dunque il nome del modello più grande della gamma. È forse proprio qui che si misura la trasformazione di Mini: non nella rinuncia alle proprie origini, ma nella capacità di portarle dentro automobili, tecnologie e modi di viaggiare completamente diversi. La nuova Countryman Untamed Edition è l’ultimo passaggio di questo percorso.

Quando Mini arrivò in Italia. L’8 settembre 2001 iniziava ufficialmente l’avventura italiana della Mini moderna. Il legame con il nostro Paese, però, aveva radici precedenti, dalla presenza della Mini nelle famiglie italiane alla produzione di Lambrate negli anni Settanta. Il nuovo corso partì con numeri subito importanti: il primo open weekend raccolse oltre 100 mila visitatori e più di 2.200 ordini, mentre già nei primi cinque anni furono raggiunte 100 mila vetture vendute. Quella prima fase costruì soprattutto un modo diverso di stare sul mercato. Colori, bonnet stripes, tetti personalizzati e cerchi trasformarono la configurazione in parte dell’esperienza stessa. "Perché scegliere una Mini ha sempre significato raccontare qualcosa di sé", ha ricordato Sergio Solero, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia. Il prodotto diventava così anche linguaggio personale, in un dialogo con moda, musica, design e cultura urbana destinato a segnare l’identità del marchio.

Da una tre porte a nove famiglie di prodotto. Da allora il perimetro si è allargato parecchio. In un quarto di secolo Mini ha presentato nove famiglie e 19 generazioni, affiancando alla Hatch le sportive John Cooper Works, modelli più grandi e, più recentemente, una gamma elettrificata. Dal 2001 le consegne italiane hanno superato quota 480 mila e circa 350 mila vetture risultano ancora in circolazione. Nei primi nove mesi del 2026, inoltre, le elettriche hanno raggiunto l’11,5% dei volumi del marchio. La trasformazione, secondo Federica Manzoni, Head of Mini, non ha cancellato il tratto originario. "Un’auto che nella sua storia è cambiata tantissimo, un’auto che è sempre stata in grado di adeguarsi ai tempi ed anzi di anticiparli - rimanendo tuttavia sempre fedele a sé stessa", ha spiegato durante la conferenza per l’anniversario. Una fedeltà che Mini continua a esprimere soprattutto attraverso serie speciali, collaborazioni e personalizzazioni.

E adesso Countryman cerca altre strade. La Untamed Edition nasce per dare a Countryman una dimensione più vicina al viaggio, al tempo libero e ai percorsi fuori dalla routine quotidiana. Il progetto non si limita quindi a un allestimento estetico, ma interviene su diversi elementi per rendere la vettura più adatta a fondi e condizioni differenti. Sulle versioni S ALL4 e SE ALL4 arrivano i Pirelli Scorpion All Terrain Plus, mentre trazione integrale, sterzo e sistemi elettronici sono stati adattati al nuovo assetto. L’aspetto segue la stessa logica. Le superfici protette, i dettagli in Dark Steel, il frontale ridisegnato e le finiture più robuste danno alla vettura un’impronta meno cittadina e più funzionale. Anche l’abitacolo cambia registro, con materiali e soluzioni ispirati al mondo dell’outdoor. "Grazie agli pneumatici all-terrain sviluppati appositamente, alla trazione integrale intelligente ALL4 e a specifici elementi di design e dotazioni esclusive, questa vettura offre capacità anche lontano dall’asfalto", ha sottolineato Manzoni.

L'importanza della community. Nel 2001 la sfida era costruire da zero la presenza commerciale di un marchio fuori dagli schemi, capace di parlare a un pubblico nuovo e di creare un rapporto diverso con chi entrava in concessionaria. Sergio Solero ricorda così quella fase: "Non stavamo semplicemente aprendo dei punti vendita. Stavamo costruendo una community". Venticinque anni dopo, quella base si è trasformata in un pubblico molto più ampio, accompagnando una gamma cresciuta per dimensioni, tecnologie e destinazioni d’uso. Dalla tre porte alle elettriche, fino alla Countryman, Mini ha moltiplicato le proprie formule senza rinunciare al legame con chi la sceglie. Federica Manzoni lo sintetizza così: "La vera forza di Mini non è mai stata soltanto nelle sue automobili, ma nelle persone che le hanno scelte".